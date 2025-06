Ambassade du Vietnam

Les Vietnamiens en Israël appelés à quitter le pays par les postes frontières terrestres

Photo : AA/VNA/CVN

L'ambassade a informé la communauté vietnamienne que dans la matinée du 17 juin, l'Iran a tiré simultanément une vingtaine de missiles balistiques sur Israël, marquant un changement de tactique vers des attaques en plein jour, augmentant ainsi le risque de pertes humaines et de dégâts matériels. Les zones du Centre et du Nord d'Israël restent dangereuses, alors que le conflit entre les deux pays connaît une escalade préoccupante.

Face à une détérioration rapide de la situation sécuritaire, plusieurs ambassades étrangères, dont celles de Chine, des États-Unis et de Russie, ont recommandé à leurs ressortissants de quitter Israël ou de se rendre dans un pays tiers, en privilégiant notamment les postes-frontières terrestres vers la Jordanie ou l'Égypte. L'espace aérien israélien reste actuellement fermé et les vols commerciaux internationaux n'ont pas encore repris.

L'ambassade recommande à chacun de rester calme et de suivre attentivement les mises à jour des groupes de liaison de la communauté vietnamienne pour obtenir des conseils spécifiques.

Les personnes souhaitant rentrer au Vietnam ou se rendre dans un pays tiers sont invitées à s'enregistrer via le formulaire en ligne fourni par l'ambassade au lien suivant : https://docs.google.com/.../1GZ5z02vFwGWJeCMKXw5mNtx.../edit.

Les informations recueillies via ce formulaire permettront à l'ambassade de dresser une liste des personnes, d'évaluer leurs besoins et de coordonner leurs actions avec les autorités compétentes en Israël et au Vietnam, ainsi qu'avec les autres ambassades du Moyen-Orient et les missions vietnamiennes à l'étranger, afin d'élaborer des plans d'assistance adaptés à chaque groupe, à chaque situation et à chaque situation.

La date limite d'enregistrement est fixée à 15h00, le mardi 17 juin.

Les ressortissants vietnamiens sont également invités à respecter strictement les réglementations de sécurité locales, à préparer les documents et objets essentiels en cas d'évacuation, et à maintenir un contact régulier avec l'ambassade.

En cas d'urgence nécessitant une protection ou une assistance consulaire, elles peuvent contacter le premier secrétaire de l'ambassade, Trân Van Giooc, au +972-555 025 616, courriel : giooctv.mofa@gmail.com ; le deuxième secrétaire, Nguyen Thuy Anh, au +972-52-727-42 48, courriel : anhnguyen.mofavn@gmail.com ; et la première secrétaire Nguyen Bich Thuy, Tél. : +972-50-878-33 73, courriel : thuynb.mofa@gmail.com.

VNA/CVN