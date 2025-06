Le modèle d’administration locale à deux niveaux n'affecte pas le climat des affaires

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse du Comité central du Parti, la Commission d’organisation du Comité central du Parti, le Bureau de l’Assemblée nationale, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, cet événement a porté sur les questions liées aux amendements à certains articles de la Constitution de 2013 et à la mise en œuvre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux à compter du 1er juillet 2025.

Répondant aux inquiétudes des journalistes internationaux concernant l’impact potentiel du projet de réforme sur l’environnement des affaires, le vice-ministre des Finances, Hô Sy Hung a souligné que ces changements ne constitueront pas un obstacle à l’investissement ou aux activités commerciales. Au contraire, ils contribueront à créer un espace plus large pour le développement socio-économique, à simplifier les procédures administratives et à déléguer davantage de pouvoirs aux collectivités locales, contribuant ainsi à réduire d’au moins 30 % les processus administratifs et à diminuer considérablement les délais et les coûts de mise en conformité.

Concernant l’attraction des investissements étrangers, le vice-ministre Hô Sy Hung a déclaré que la politique d’attraction des investissements étrangers ne dépend pas de l’organisation d’un modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le Vietnam souhaite mettre en œuvre ce modèle parallèlement à la restructuration de son appareil administratif et à la réforme de ses mécanismes de gestion, en évoluant vers un modèle de gouvernance proactive et axée sur les services, qui serve mieux la population et soutient et facilite activement les activités commerciales et d’investissement dans le pays, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse du Comité central du Parti, Pham Tât Thang, a souligné que l’adoption de la résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013 et de la Loi révisée sur l’organisation des collectivités locales marque une étape historique, posant des bases juridiques solides pour la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, qui sera introduit pour la première fois au Vietnam afin de faciliter la mise en œuvre des politiques clés du Parti et de l’État en matière de développement national dans tous les secteurs.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Tât Thang, l’objectif principal de la modification de la Constitution de 2013 et de la restructuration du modèle d’administration locale est de bâtir des administrations plus proches des citoyens et mieux à leur service, et d’ouvrir la voie à une nouvelle phase de développement national, avec une vision à long terme couvrant au moins les 100 prochaines années.

Nguyên Phuong Thuy, vice-présidente de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale, a déclaré que la modification de la Constitution est une exigence urgente pour établir une base constitutionnelle permettant de rationaliser l’appareil politique, d’affiner le modèle d’administration locale à deux niveaux et d’ouvrir de nouveaux horizons de développement pour le pays.

L’Assemblée nationale a envisagé de modifier et d’adopter de nombreuses autres lois et résolutions lors de sa 9e session en cours afin de garantir leur cohérence avec les dispositions modifiées de la Constitution, notamment la loi révisée sur l’organisation des collectivités locales, la loi modifiée sur les cadres et les fonctionnaires, et la loi modifiant et complétant plusieurs articles de la loi sur la promulgation des actes juridiques, a-t-elle ajouté.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Truong Hai Long, a déclaré que l’Assemblée nationale avait adopté la Loi révisée sur l’organisation des collectivités locales, fournissant ainsi au gouvernement, aux ministères, secteurs et agences concernés la base juridique nécessaire à la publication de documents juridiques et de lignes directrices pour la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux à compter du 1er juillet 2025.

La loi comprend 7 Chapitres et 54 Articles. Après la réorganisation des unités administratives, le Vietnam compte désormais 34 unités administratives de niveau provincial, dont 28 provinces et six villes sous administration centrale.

La loi a affiné les principes définissant clairement la délégation et la décentralisation des pouvoirs entre le gouvernement central et les administrations locales, ainsi qu’entre les différents niveaux d’administration locale, de manière scientifique, synchrone et unifiée, a-t-il indiqué.

Truong Hai Long a déclaré que le Vietnam avait pris des mesures "homogènes, profondes et globales" pour préparer le déploiement du nouveau modèle d’administration, en se concentrant sur l’achèvement du cadre juridique, l’élaboration de plans d’affectation du personnel appropriés, l’investissement dans les infrastructures et les systèmes numériques afin de garantir des procédures administratives simplifiées, et l’intensification de la communication publique afin de parvenir à un consensus fort au sein de la population.

VNA/CVN