Les localités prêtes à mettre en place une administration locale à deux niveaux

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

La ministre de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, a souligné que la réussite de ce modèle dépendrait de la qualité du personnel administratif. La restructuration et l'amélioration de la qualité du corps des cadres, fonctionnaires et employés publics ne sont plus une option mais une exigence urgente.

En particulier, ceux de niveau communal doivent être polyvalents, responsables, dotés de compétences professionnelles solides et capables de répondre aux attentes de la gouvernance nationale et locale, notamment aux besoins des populations et des entreprises.

La ministre a appelé les localités à mettre en œuvre de manière rigoureuse les orientations du Parti et du gouvernement en matière de réorganisation de l'appareil administratif et d'amélioration de la qualité des ressources humaines.

Elle a insisté sur la nécessité d'évaluer les capacités des responsables aux niveaux provincial et communal, et de résoudre les inquiétudes liées à la réorganisation du personnel.

Il est nécessaire de mettre en place des politiques spécifiques pour attirer les talents vers le secteur public. Parallèlement, des solutions doivent être déployées pour former et perfectionner le corps des cadres et fonctionnaires, en particulier au niveau communal, dans les zones reculées, les régions peuplées de minorités ethniques, etc.

En outre, l'objectif du modèle d'administration locale à deux niveaux est d'innover dans la gouvernance nationale et la gouvernance locale pour construire une administration proche du peuple, au service du peuple.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

La ministre souhaite exploiter et promouvoir la gouvernance numérique, moderniser son fonctionnement et accroître la participation citoyenne à la supervision. Le ministère de l'Intérieur accompagnera la mise en œuvre et, parallèlement, résoudra et traitera les problèmes posés par la mise en place de l'administration locale à deux niveaux, a-t-elle ajouté.

Au cours du débat, plusieurs députés ont également souligné l'importance du développement des ressources humaines comme moteur décisif pour le développement.

Trân Thi Hông Thanh, députée de la province de Ninh Binh, a appelé à accélérer la réforme de l'éducation professionnelle et à moderniser le système d'information sur le marché du travail, notant que le taux de diplômés au chômage reste élevé.

Pham Trong Nghia, député de la province de Lang Son, a proposé l'adoption rapide d'une stratégie ou un programme cible pour le développement des ressources humaines et un programme national de développement des compétences professionnelles, afin de faire des ressources humaines un moteur clé pour la prochaine phase de développement.

VNA/CVN