Les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande entrent dans une phase de renforcement

Les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande entrent dans leur phase de développement la plus dynamique jamais connue. Les deux pays sont aujourd'hui des partenaires très importants l'un pour l'autre dans la région, selon l'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang.

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande (19 juin 1975-2025), l'ambassadeur Phan Minh Giang a souligné qu'au cours des cinquante dernières années, les relations bilatérales n'ont cessé de se développer et de se renforcer, enregistrant des progrès remarquables et franchissant des étapes importantes.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont établi un partenariat global en 2009, un partenariat stratégique en 2020, puis un partenariat stratégique global en février 2025. Les relations bilatérales ont continué de croître grâce à des échanges réguliers de délégations de haut niveau, à des mécanismes efficaces de coopération bilatérale et à une collaboration étroite au sein des forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à relever les défis régionaux et mondiaux.

La coopération économique, commerciale et d'investissement continue de s'intensifier, les échanges bilatéraux progressant régulièrement, passant de 300 millions de dollars en 2009 à plus de 1,3 milliard de dollars aujourd’hui.

L'éducation et la formation demeurent des points forts de cette relation : plus de 600 cadres vietnamiens ont en effet bénéficié de formations en anglais et de formations professionnelles en Nouvelle-Zélande depuis 1992, tandis que le gouvernement néo-zélandais a octroyé plus de 600 bourses à des étudiants vietnamiens.

La Nouvelle-Zélande a également maintenu une aide publique au développement (APD) stable au Vietnam et mis en œuvre des projets significatifs, tels que l'amélioration de la qualité des cultures fruitières comme l'avocat, le fruit du dragon et le fruit de la passion, ainsi que des projets de sécurisation des barrages et digues dans le centre du Vietnam. Les deux pays renforcent également leur coopération dans divers domaines, notamment l'agriculture, la défense et la sécurité nationale, les transports et l'adaptation au changement climatique.

Ces réalisations sont le fruit d'une solide confiance politique et stratégique, soutenue par une volonté politique de haut niveau, des liens étroits entre dirigeants et un approfondissement de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les peuples des deux pays. Cependant, un potentiel important reste encore inexploité, a déclaré Phan Minh Giang, appelant les deux parties à redoubler d'efforts et à prendre des mesures plus énergiques pour propulser leurs relations vers de nouveaux sommets.

L'année 2025 revêt une importance particulière, car les deux pays ont convenu de transformer leurs liens en un partenariat stratégique global, a souligné l'ambassadeur vietnamien. Cette décision reflète la ferme conviction des deux pays quant à l'avenir de leurs relations bilatérales et leur volonté commune d'élargir leur coopération dans une nouvelle ère de développement, en répondant aux aspirations des deux peuples et en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement aux niveaux régional et mondial.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pour mettre en œuvre ce nouveau cadre de partenariat, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande travaillent d'urgence à l'élaboration d'un plan d'action incluant des mesures et des projets concrets visant à libérer et maximiser le potentiel et les atouts de chaque pays.

Partageant une vision commune et des intérêts stratégiques en matière de paix, de coopération et de développement, les deux parties devraient approfondir leurs liens politiques, promouvoir une coopération substantielle en matière de défense et de sécurité, renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux par divers canaux et améliorer l'efficacité des mécanismes bilatéraux existants. Dans un contexte de profondes mutations régionales et mondiales, les deux pays devraient aussi renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment dans les mécanismes pilotés par l'ASEAN et les Nations Unies.

Selon l'ambassadeur, en tant que deux économies hautement complémentaires et membres de plusieurs accords régionaux de libre-échange clés, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande doivent s'efforcer d'atteindre un objectif commercial bilatéral de 3 milliards de dollars d'ici 2026. L'éducation et la formation resteront un pilier essentiel du partenariat stratégique global, avec des programmes communs diversifiés et des bourses attractives pour former une main-d'œuvre de qualité pour l'avenir.

Les liaisons aériennes directes entre les deux pays devraient également renforcer les liens économiques et d'investissement, les échanges entre les peuples, les liens culturels et éducatifs, ainsi que la coopération touristique, rapprochant ainsi plus que jamais le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Parallèlement aux efforts visant à renforcer leurs domaines de coopération traditionnels, les deux pays se développent dans des secteurs émergents à fort potentiel, tels que la science et la technologie, les solutions de protection de l'environnement, la réduction des émissions, la transition verte, l'agriculture de haute technologie, le développement des énergies renouvelables et la réponse au changement climatique, en adéquation avec leurs atouts et besoins de développement respectifs.

Concernant le rôle de la communauté vietnamienne dans le renforcement des liens bilatéraux, l'ambassadeur Phan Minh Giang a souligné que plus de 14.000 Vietnamiens vivent actuellement en Nouvelle-Zélande.

Au fil des ans, la communauté vietnamienne a joué un rôle essentiel de passerelle, contribuant activement aux relations bilatérales, unissant la communauté et favorisant l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

De nombreux Vietnamiens résidant dans ce pays, notamment des intellectuels, des scientifiques et des hommes d'affaires, restent profondément attachés à leur pays d'origine et s'engagent à entretenir les relations bilatérales. Les associations vietnamiennes organisent fréquemment des événements culturels et culinaires, contribuant ainsi à préserver l'identité nationale, à connecter la diaspora et à renforcer les liens avec le Vietnam.

VNA/CVN