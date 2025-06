Approbation du projet de révision du plan d’urbanisme de HCM-Ville

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville est ainsi définie comme une métropole globale, civilisée, moderne, dotée d’un niveau de développement comparable à celui des grandes villes mondiales. Elle est appelée à devenir un centre économique, financier et de services majeur en Asie, jouant un rôle moteur pour la région Sud et l’ensemble du pays.

La ville développera son espace urbain en s’appuyant sur l’économie de la connaissance et les hautes technologies, avec la création de zones motrices destinées à renforcer son rôle de pôle régional et national de croissance. Les infrastructures seront modernisées pour assurer une connectivité efficace avec les provinces voisines, le reste du pays et l’international, tout en encourageant le développement du transport en commun intra-urbain.

Hô Chi Minh-Ville sera structurée autour de six zones de développement :

Zone urbaine centrale : située à l’intérieur de la rocade 2 et au nord des canaux Dôi et Te.

Zone Est : correspondant à l’actuelle ville de Thu Duc, futur pôle urbain majeur.

Zone Ouest : incluant une partie du district de Binh Chanh et de l’arrondissement de Binh Tân, futur pôle urbain de Binh Chanh.

Zone Nord : englobant les districts de Cu Chi, Hoc Môn et une partie du 12e arrondissement, formant le futur pôle urbain de Cu Chi - Hoc Môn.

Zone Sud : regroupant le 7e arrondissement, le district de Nhà Bè, une partie du 8e arrondissement et de Binh Chanh, constituant le pôle urbain du 7e arrondissement - Nhà Bè.

Zone Sud-Est : correspondant au district de Cân Gio, futur pôle urbain côtier.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan de l’organisation spatiale, la ville poursuivra son expansion selon quatre axes stratégiques : vers l’Est, vers le Sud (en direction de la mer), vers le Nord-Ouest et vers l’Ouest-Sud-Ouest. De nouveaux corridors de développement seront aménagés, notamment le long de la rivière Sài Gon et le long de l’axe économique côtier.

En matière de haute technologie, la ville prévoit d’aménager des zones spécialisées sur une superficie totale de 2.200 à 2.600 ha. Ces zones incluront notamment le parc high-tech de Thu Duc, la zone high-tech de Phu My Hung (Cu Chi), ainsi que d'autres pôles technologiques dans les districts de Cu Chi, Binh Chanh et Nhà Bè.

Concernant le logement, la surface moyenne par habitant devrait atteindre 27 à 30 m² en 2030, puis 30 à 32 m² en 2040. Une priorité sera donnée au développement des logements collectifs et sociaux, notamment pour les travailleurs, étudiants et élèves, en lien avec les zones industrielles et les centres de formation.

La ville encouragera également la construction de logements à coût modéré, de logements locatifs et de logements sociaux destinés aux bénéficiaires des politiques sociales.

Le projet est élaboré par l’Institut vietnamien de planification urbaine et rurale, l’Institut d’aménagement du Sud et la société GREEN SPACE CO., LTD.

VNA/CVN