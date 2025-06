Hommage à un grand ami russe du Vietnam

Une cérémonie commémorative a eu lieu lundi 16 juin à Moscou en hommage à Evgeny Kobelev, journaliste, vietnamologue, Docteur ès sciences historiques et éminent chercheur du Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN (relevant de l'Institut d’études sur la Chine et l'Asie contemporaines de l'Académie des sciences sociales de Russie).