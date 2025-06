Bâtir un corps de cadres compétents pour faire entrer le pays dans la nouvelle ère

L’échange a porté sur les objectifs, la vision et certaines politiques et solutions révolutionnaires à mettre en œuvre pour faire entrer le pays dans la nouvelle ère de développement.

Le dirigeant a réaffirmé la cohérence de la vision politique établie depuis le XIIIe Congrès national du Parti, qui vise à faire du Vietnam un pays développé à l’horizon 2030 et 2045. "Nous devons faire preuve d’un engagement exceptionnel et mettre en œuvre des mesures véritablement novatrices", a-t-il souligné. L’objectif fixé est une croissance économique d’au moins 8% dès 2025, en vue de bâtir le fondement pour une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.

Selon Tô Lâm, les congrès successifs du Parti ont toujours poursuivi trois finalités essentielles : stabilité, développement et amélioration des conditions de vie du peuple. Il a insisté sur la modernisation des infrastructures de transport, numériques ou énergétiques ainsi que sur la création de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, et le développement de zones de libre-échange.

Le secrétaire général du Parti a aussi souligné la lutte contre le gaspillage et la corruption, invitant les autorités compétentes à traiter rapidement les projets en difficulté ou retardés. Le Bureau politique a fixé des principes clairs en ce sens et les organes concernés s’emploient à leur mise en œuvre.

Évoquant les principales politiques de transformation, le leader du Parti a mentionné plusieurs réformes clés : réorganisation des unités administratives, la réforme du cadre juridique. Il a mis en avant la Résolution 66-NQ/TW, adoptée le 30 avril 2025, sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois afin de répondre aux exigences du développement dans cette nouvelle ère.

Le dirigeant a également rappelé l’importance stratégique de la Résolution 57, qui érige la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique en leviers essentiels pour la modernisation nationale, la réforme de la gouvernance et une croissance durable.

En matière économique, la Résolution 68 du Bureau politique affirme le rôle central de l’économie privée comme moteur principal de la croissance. L’économie publique demeure toutefois le pilier de l’économie nationale, l’État conservant les outils nécessaires pour réguler et orienter le développement selon les principes de l’économie socialiste.

Enfin, le secrétaire général a évoqué la Résolution 59 sur l’approfondissement de l’intégration internationale dans le nouveau contexte mondial.

En conclusion, Tô Lâm a souligné que la qualité du travail d’édification du Parti dépendait avant tout de la qualité du corps de cadres. "Former une équipe de cadres compétents est un impératif pour faire entrer notre pays dans une nouvelle ère de progrès national", a-t-il déclaré.

VNA/CVN