Hô Chi Minh-Ville : plus de 94.000 logements sociaux d’ici 2030

Hô Chi Minh-Ville prévoit d'achever plus de 94.000 logements sociaux entre 2026 et 2030. Cet objectif s'inscrit dans dans le cadre d'un vaste programme visant à améliorer l'accès au logement pour les populations à faibles revenus, et à atteindre 100.000 pièces fixées par le Premier ministre pour la décennie.

>> De nombreux mécanismes spécifiques pour le développement du logement social

>> Hô Chi Minh-Ville accélère son programme de logement social pour 2025 - 2030

>> Les parcs industries verts, clés du développement durable

>> Zones urbaines satellites, nouveaux pôles d’investissement au Vietnam

>> Le PM met en garde contre les abus des politiques de logement social

Entre 2021 et mai 2025, la ville n'avait achevé que 2.745 logements sociaux. Avec l'ajout de 2.874 unités supplémentaires d'ici la fin de l'année, déjà enregistrées auprès du ministère de la Construction, le total pour la période 2021-2025 s'élèverait à seulement 5.619 logements sociaux.

Pour combler cet écart et respecter les objectifs nationaux, Hô Chi Minh-Ville devra donc construire 94.381 logements supplémentaires d'ici 2030. C'est un signal fort envoyé aux ouvriers, jeunes familles et travailleurs précaires de la métropole, qui peinent à accéder à un logement décent. Ce programme massif leur permettra d'accéder à des appartements abordables et adaptés à leur budget, améliorant ainsi leurs conditions de vie et renforçant la stabilité sociale.

Des chiffres fixés

La ville élabore actuellement son Programme de développement du logement pour la période 2021-2030, assorti d'un plan d'action détaillé pour les années 2026 à 2030. Les objectifs de production de logements sociaux augmenteront chaque année selon le calendrier suivant : 2026 (9.438 logements), 2027 (14.157), 2028 (18.876), 2029 (23.595), 2030 (28.315).

Malgré certaines difficultés juridiques et administratives rencontrées dans la mise en œuvre des projets précédents, les autorités locales se sont engagées à lever les obstacles pour faciliter l'avancement des chantiers.

Au-delà de la simple réponse à la demande croissante en logements, ce programme vise aussi à favoriser une croissance urbaine équilibrée et durable. En facilitant l'accès au logement, Hô Chi Minh-Ville espère retenir les talents, fidéliser la main-d'œuvre et renforcer le lien entre les citoyens et la ville.

Ce plan de développement du logement social, couplé à des politiques de soutien financier, témoigne d'une volonté politique forte : bâtir une ville plus équitable, plus inclusive et mieux préparée aux défis de demain.

Texte et photo : Minh Thu/CVN