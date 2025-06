La VNA est félicitée à l'occasion des 100 ans de la presse révolutionnaire

La Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti s’engage à soutenir le développement continu l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), lui permettant de remplir la mission qui lui a été confiée par le Parti et l’État et de maintenir son rôle d’agence de presse nationale de référence dans un contexte de transformation numérique rapide et d’intégration mondiale.

Photo : MinhDuc/VNA/CVN

Le vice-président de la commission, Lai Xuân Môn, a fait cette déclaration lors de sa visite au siège de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hanoï, mardi 17 juin, à l’occasion du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925).

Adressant ses félicitations aux dirigeants et au personnel de la VNA, le responsable a souligné le rôle constant de l’agence au cours des huit dernières décennies en tant que canal d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État. Il a souligné que la VNA demeure une source d’information grand public, ininterrompue, actuelle, précise et faisant autorité, contribuant à façonner l’opinion publique, à renforcer la confiance du public et à préserver les fondements idéologiques du Parti.

Face aux exigences croissantes imposées à la presse révolutionnaire, il a appelé la VNA à renforcer davantage son autorité politique, à respecter l’éthique professionnelle, à améliorer ses compétences et à innover continuellement dans sa vision et ses pratiques journalistiques à l’ère du numérique.

Il a également exhorté la VNA à renforcer son rôle de voix stratégique, fiable et orientatrice dans le paysage médiatique vietnamien, en tant que source essentielle d’informations officielles contribuant à renforcer le consensus social et à promouvoir un journalisme professionnel, humain et moderne.

La VNA a été invitée à élaborer proactivement des plans de communication stratégiques, complets et approfondis, tout en élargissant sa couverture médiatique par le biais de divers flux d’information, de pages thématiques et de rubriques spéciales, afin de promouvoir l’unité nationale, la volonté et les aspirations de développement. Grâce à ces efforts, elle continue de servir efficacement la direction du Parti, la gestion de l’État et les besoins croissants d’information de la population.

Le même jour, Lai Xuân Môn a également visité et félicité la radio la Voix du Vietnam (VOV), le Journal de la police, le Journal de la loi du Vietnam et le Journal de la protection de la loi.

VNA/CVN