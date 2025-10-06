Convention de Hanoï, empreinte importante de la diplomatie multilatérale du Vietnam

L'obtention par le Vietnam du choix de Hanoï par l'Assemblée générale des Nations unies comme lieu pour la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, et le fait que cet instrument porte le nom de “Convention de Hanoï”, constituent une empreinte importante de la diplomatie multilatérale du Vietnam. La Convention sera ouverte à la signature dans la capitale vietnamienne les 25 et 26 octobre prochains.

>> AGNU 80 : le Vietnam présente l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï

>> La Convention de Hanoï marquera la diplomatie multilatérale du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Hanoï a été choisie par les Nations unies pour accueillir la cérémonie de signature, soulignant ainsi la réputation du Vietnam en matière de paix et de stabilité, ainsi que son statut croissant sur la scène internationale, a déclaré le vice-ministre de la Police, Pham Thê Tùng.

Le fait qu'un nom vietnamien soit associé à un traité multilatéral mondial dans un domaine d'intérêt majeur pour la communauté internationale témoigne de la confiance des Nations unies dans la position cohérente du Vietnam en faveur du droit international, a-t-il ajouté.

Conscient de l'importance de cet événement, le ministère de la Police a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères depuis début 2025 pour assurer une préparation complète et professionnelle, a déclaré le vice-ministre Pham Thê Tùng.

Un comité de pilotage a été créé dès mai dernier. Les travaux sont désormais pratiquement achevés, avec pour objectif d'assurer trois succès : la réussite du contenu, la réussite des garanties de sécurité, de sûreté et de protocole et la réussite de la promotion de l'image et de la culture du Vietnam à l'international.

Le vice-ministre Pham Thê Tùng a souligné que la garantie d'une sécurité et d'une sûreté absolues est toujours une priorité absolue lors de l'organisation d'événements politiques et diplomatiques majeurs de l'État. Dès février 2025, le ministère de la Police a organisé une conférence pour déployer les travaux de sécurité et d'ordre pour les grands événements internationaux tenus au Vietnam en 2025, y compris la cérémonie de la Convention de Hanoï.

En mai, le ministère de la Police a créé un sous-comité chargé de la sécurité et de l'ordre, publié un plan de sécurité complet et attribué des responsabilités spécifiques à plus de 30 unités de police et services locaux afin d'assurer une coordination étroite.

L'organisation réussie de cet événement diplomatique multilatéral, de nature de haut niveau, est une responsabilité partagée par l'ensemble du système politique, reflétant le rôle proactif, actif et responsable du Vietnam envers les Nations unies et la communauté internationale.

L'événement est également considéré comme une "opportunité en or" pour le Vietnam d'attirer les investissements internationaux dans le domaine de la cybersécurité, un secteur stratégique pour la transformation numérique nationale.

Le vice-ministre Pham Thê Tùng s'est dit convaincu que, grâce au prestige acquis grâce à l'organisation de cet événement, à son fort potentiel commercial et à ses politiques globales, le Vietnam peut percer et devenir un pôle régional de premier plan en matière d'investissement, de recherche et de développement dans le domaine de la cybersécurité.

Durant les deux jours (25 et 26 octobre), parallèlement à la cérémonie de signature, le Vietnam et ses partenaires internationaux participeront à plus de 50 événements parallèles, notamment des salons sur la cybersécurité et les technologies de l'information réunissant des entreprises technologiques mondiales de premier plan.

VNA/CVN