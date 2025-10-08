De nombreux dirigeants étrangers assisteront à la signature de la Convention de Hanoï

Près de 100 pays et de plus de 100 organisations internationales et régionales ont confirmé leur participation à l’ouverture à la signature et à la conférence de haut niveau sur la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), les 25 et 26 octobre dans la capitale vietnamienne.

Cet événement international important, qui coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation des Nations unies (24 octobre), marquera un jalon important dans l’histoire de la diplomatie multilatérale du Vietnam et 47 ans de partenariat entre le Vietnam et les Nations unies, a déclaré à la presse le 8 octobre le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang.

Il s’agira de la première fois qu’une convention multilatérale mondiale, dans un domaine d’intérêt majeur pour la communauté internationale, est associée à un nom de lieu du Vietnam, a-t-il indiqué, soulignant que le choix de Hanoi par les Nations Unies pour la tenue de cet événement.

Le processus de négociation de la Convention a été lancé en 2019 avec l’élaboration d’un premier projet de document universel et inclusif à l’échelle mondiale. Le Vietnam et d’autres États membres ont soutenu les Nations unies pour lancer les négociations, de février 2022 à août 2024, qui ont abouti à son adoption par l’Assemblée générale des Nations unies, le 24 décembre 2024.

La Convention des Nations unies contre la cybercriminalité promet de devenir un instrument juridique important et universel, permettant à tous les pays membres de coopérer à la prévention et à la lutte contre la cybercriminalité, a plaidé Dang Hoàng Giang.

L’appellation de la "Convention de Hanoï" témoigne de la reconnaissance des contributions du Vietnam à l’élaboration de ce document, et l’accueil de la cérémonie de signature constitue un pas concret pour "affirmer la position, démontrer la responsabilité" et promouvoir les initiatives du gouvernement vietnamien en matière de cybersécurité.

Outre les séances d’ouverture et de clôture, la cérémonie d’ouverture à la signature et la conférence de haut niveau, le programme devrait comprendre une séance de débat, une séance de signature, quatre séances de débat de haut niveau et quatre tables rondes, un dîner de gala et une exposition technologique organisée conjointement par le gouvernement vietnamien et le secrétariat des Nations Unies.

Le président vietnamien Luong Cuong et le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, devraient prononcer d’importants discours lors de la séance d’ouverture.

Le vice-ministre Dang Hoàng Giang a affirmé que l’organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature renforcera non seulement la coopération en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, mais aidera également le Vietnam à accroître les échanges d’expériences pour perfectionner ses institutions et ses cadres juridiques, et d’améliorer les capacités professionnelles et techniques des forces de l’ordre.

Selon le général de brigade Lê Xuân Minh, directeur du Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie relevant du ministère de la Police, après la signature de la Convention de Hanoï, le Vietnam révisera ses systèmes juridiques concernés afin de se préparer à la ratifier dans les meilleurs délais.

