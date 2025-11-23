Le Vietnam, le Canada et l’UE renforcent la connectivité CPTPP - UE en marge du G20

À l’occasion du Sommet du G20 en Afrique du Sud, dans l’après-midi du 22 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Premier ministre du Canada, Mark Carney, et la présidente de la Commission européenne (UE), Ursula von der Leyen, pour discuter d’orientations visant à renforcer la connectivité et à promouvoir la coopération commerciale et l’investissement entre les pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’UE.

Les trois dirigeants ont salué l’établissement du Dialogue sur le commerce et l’investissement CPTPP-UE dans un contexte mondial marqué par de profondes turbulences et de multiples défis. Ils ont souligné qu’il s’agissait d’une étape importante pour renforcer les liens entre deux des régions économiques les plus dynamiques au monde et consolider un ordre commercial mondial ouvert, équitable et fondé sur des règles.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre du Canada a affirmé qu’il accorderait la priorité à la mobilisation de ressources pour promouvoir la coopération entre le CPTPP et l’UE, et a proposé de charger les ministères et organes compétents d’échanger afin de concrétiser les axes de coopération.

La présidente de la Commission européenne a exprimé le souhait de promouvoir la coopération en matière de commerce numérique, en vue de la signature d’un accord bilatéral dans ce domaine.

S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de renforcer la coopération CPTPP-UE et s’est déclaré satisfait de la première session du Dialogue sur le commerce et l’investissement CPTPP-UE, qui s’est déroulée avec succès la semaine dernière et au cours de laquelle les deux parties ont convenu d’adopter une déclaration conjointe.

Photo : VNA/CVN

Partageant le plan visant à assumer la présidence tournante du CPTPP en 2026, le Premier ministre a indiqué que le Vietnam se préparait minutieusement et espérait recevoir le soutien actif des membres du CPTPP. Il a également déclaré que pour 2026, le Vietnam avait clairement identifié le Dialogue sur le commerce et l’investissement CPTPP-UE comme l'une de ses principales priorités.

Le Premier ministre du Canada et la présidente de la Commission européenne ont hautement apprécié les échanges du chef du gouvernement vietnamien, ont salué la prise en charge par le Vietnam de la présidence du CPTPP en 2026 et ont affirmé qu’ils coopéreraient étroitement afin que le Vietnam remplisse avec succès ce rôle majeur pour promouvoir la coopération commerciale et l’investissement entre les membres du CPTPP ainsi qu’entre le CPTPP et ses partenaires.

VNA/CVN