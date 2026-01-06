Le Vietnam souhaite continuer à approfondir le partenariat global avec le Canada

Dans l’après-midi du 6 janvier à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Randeep Sarai, ministre canadien du Développement international, en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné que le Partenariat global Vietnam - Canada se développait de manière dynamique dans tous les domaines, reposant sur une base politique solide ainsi que des intérêts et des valeurs partagés. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 6,35 milliards de dollars à fin septembre 2025, faisant du Vietnam l’un des principaux partenaires commerciaux du Canada au sein de l’ASEAN et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’éducation, des échanges humains et la coopération décentralisée est également activement encouragée.

Le gouvernement vietnamien a hautement apprécié les projets d’aide publique au développement (APD) mis en œuvre par le Canada au Vietnam ces dernières années, qui ont produit des résultats concrets et significatifs.

Le Vietnam souhaite continuer à renforcer et à approfondir le Partenariat global avec le Canada. Dans cet esprit, le Premier ministre a proposé aux deux parties d’envisager prochainement l’élévation des relations bilatérales à un niveau supérieur, de poursuivre l’élargissement de la coopération économique et commerciale, notamment en renforçant les liens entre les entreprises des deux pays, et de faire de l’économie, du commerce et de l’investissement le pilier central des relations bilatérales.

Il a également appelé à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, tels que la coopération en matière de sciences, de technologies et d’innovation, la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique verte, le développement des énergies renouvelables, des infrastructures et de la logistique, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.

Le dirigeant vietnamien a demandé au Canada de soutenir la formation des ressources humaines vietnamiennes. Il a également souhaité que le Canada continue de s’intéresser à la reconnaissance de la communauté vietnamienne au Canada en tant que minorité ethnique, et adopte une politique de visas plus ouverte à l’égard des citoyens vietnamiens.

Concernant la coopération multilatérale, Pham Minh Chinh a appelé les deux pays à renforcer leur coordination et leur soutien mutuel lors des forums internationaux. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour aider le Canada à renforcer sa présence dans la région et à promouvoir sa coopération avec l’ASEAN et les mécanismes régionaux dirigés par l’ASEAN. Il a exprimé le souhait que le Canada joue un rôle similaire pour faciliter la participation du Vietnam aux initiatives de coopération auxquelles le Canada prend part, tout en continuant de soutenir la position de l’ASEAN en faveur du libre-échange et du règlement pacifique des différends, conformément au droit international.

Pour sa part, le ministre Randeep Sarai a indiqué que le Canada mettait en œuvre sa Stratégie indo-pacifique dans l’intérêt mutuel des deux pays, en attachant une grande importance au rôle central de l’ASEAN et aux mécanismes multilatéraux régionaux auxquels les deux parties participent.

Il a affirmé que le Canada était prêt à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que la lutte contre le changement climatique, le développement des infrastructures, la transition énergétique, l’exploitation et la transformation des minerais essentiels, ainsi que l’investissement dans des produits fabriqués au Vietnam en vue de leur exportation vers d’autres marchés.

Soulignant que la communauté vietnamienne au Canada est nombreuse et présente sur l’ensemble du territoire canadien, le ministre a exprimé son plein accord avec les orientations proposées par le Premier ministre vietnamien et sa confiance dans un renforcement de la coopération bilatérale à travers des programmes et projets concrets dans les temps à venir.

VNA/CVN