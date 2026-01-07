Le Canada soutient la relance de moyens de subsistance durables à Lào Cai

Le 7 janvier, le secrétaire d'État du Canada chargé du Développement international, Randeep Sarai, a effectué une visite de travail dans la province de Lào Cai.

>> Un colloque au Canada met en lumière la voie du Vietnam vers la paix et le développement

>> Vietnam et Canada veulent renforcer leurs liens économiques, commerciaux et d’investissement

>> Le Vietnam souhaite continuer à approfondir le partenariat global avec le Canada

Photo : baolaocai.vn

Lors de la séance de travail avec la délégation canadienne, le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trinh Viêt Hung, lui a présenté un aperçu de la nouvelle province de Lao Cai, créée le 1er juillet 2025 à la suite de la fusion des provinces de Yen Bai et de Lao Cai, soulignant son rôle stratégique en tant que carrefour commercial international sur le corridor économique Kunming - Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.

Actuellement, six programmes et projets financés par le gouvernement canadien sont mis en œuvre dans la province de Lào Cai, axés sur le développement de moyens de subsistance durables, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l’égalité des genres et l’adaptation au changement climatique.

En particulier, le projet visant à relancer des moyens de subsistance durables, en intégrant l’égalité des genres pour les provinces montagneuses du Nord touchées par le typhon Yagi, financé par le Canada par l’intermédiaire de la FAO, a été déployé pendant neuf mois dans plusieurs communes et quartiers de la province de Lào Cai. Ce projet, doté d'un budget total de 1,01 million de dollars, vise à améliorer les conditions de vie des populations, notamment des femmes et des minorités ethniques, touchées par le typhon Yagi dans la province. À ce jour, il a bénéficié à 6.874 ménages.

Lors de la séance de travail, Randeep Sarai a fait part de sa solidarité face aux difficultés et aux pertes causées par les catastrophes naturelles, affirmant que l’appui du Canada contribuerait à aider les populations locales à stabiliser rapidement leurs conditions de vie.

Dans l’après-midi de la même journée, la délégation canadienne s’est rendue dans la commune de Yên Binh et à la société par actions de production et d’exportation de cannelle et d’anis du Vietnam (VINASAMEX), située dans la commune de Trân Yân, province de Lào Cai.

VNA/CVN