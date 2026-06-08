Israël contrôlera "bientôt" 70% de la bande de Gaza, selon Nétanyahou

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"Nous contrôlons actuellement plus de 60% de l'enclave ; nous atteindrons bientôt les 70%", a indiqué M. Nétanyahou lors du conseil des ministres. Il a ajouté qu'Israël continuait de combattre le Hamas et d'"éliminer" les hauts commandants du groupe. Au Liban, M. Nétanyahou a affirmé qu'Israël était en train d'"éliminer des villages terroristes" près de la frontière israélienne. Il a précisé que les forces israéliennes avaient tué environ 350 personnes au Liban au cours de la semaine écoulée, soutenant qu'il s'agissait uniquement de combattants. Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre 2025, autorisant Israël à maintenir des forces derrière la ligne de démarcation dite "ligne jaune", qui englobe près de la moitié de l'enclave dévastée par la guerre. Israël a continué de mener des attaques quotidiennement à travers Gaza. Samedi 6 juin, les autorités sanitaires de Gaza ont signalé que 951 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Xinhua/VNA/CVN