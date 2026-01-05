Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates

Le Bénin et le Niger, deux pays voisins dont les relations sont très tendues depuis plus de deux ans, ont mutuellement expulsé cette semaine des diplomates, a-t-on appris dimanche 4 janvier de sources diplomatiques à Cotonou et Niamey.

Les relations sont glaciales depuis la prise de pouvoir d'une junte militaire au Niger en juillet 2023.

Le régime nigérien mène une politique souverainiste et anti-impérialiste et accuse régulièrement son voisin, proche de l'Occident, de vouloir le déstabiliser, ce que Cotonou nie.

Les relations se sont un peu plus dégradées après une tentative de putsch déjouée au Bénin début décembre.

Officiellement, le pouvoir de Cotonou n'a pas accusé nommément le Niger, mais des soupçons pèsent sur l'influence de Niamey dans ce putsch manqué.

Cette semaine, le Bénin a expulsé un agent de renseignement et un policier en poste à l'ambassade du Niger à Cotonou, a indiqué une source diplomatique béninoise, sans préciser la raison de cette expulsion.

En représailles, le Niger, dans une note datée de jeudi 31 décembre 2025, a déclaré "persona non grata" le premier conseiller de l'ambassade du Bénin à Niamey, lui laissant 48h pour quitter le territoire, "par principe de réciprocité".

Là encore, les raisons n'ont pas été précisées.

Le putsch du 7 décembre au Bénin avait été déjoué le jour même à Cotonou, notamment par la résistance de l'armée béninoise, appuyée ensuite par le Nigeria voisin et la France.

Un déluge de fausses nouvelles soutenant les putschistes avait par ailleurs animé les réseaux sociaux sahéliens pendant la journée du 7 décembre.

Le Niger est allié avec le Burkina Faso et le Mali, ses deux voisins également dirigés par des juntes, avec lesquels il a claqué la porte de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) pour former une confédération, l'Alliance des États du Sahel (AES).

Les trois pays, désormais proches de la Russie, partagent une vision anti-impérialiste et souverainiste et critiquent vivement les pays ouest-africains côtiers qui sont restés proches de la France, comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire.

