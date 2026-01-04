La Chine appelle les États-Unis à libérer immédiatement le président vénézuélien et son épouse

La Chine a appelé les États-Unis à libérer immédiatement le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, a déclaré dimanche 4 janvier un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

>> Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence sur le Venezuela

>> Le secrétaire général de l'ONU profondément alarmé par l'escalade au Venezuela

>> La Colombie renforce sa frontière avec le Venezuela après l'intervention américaine

Photo : AFP/VNA/CVN

Le porte-parole a fait ces remarques en réponse aux reportages des médias selon lesquels les États-Unis auraient envoyé des forces armées pour arrêter M. Maduro et son épouse et les emmener hors du pays, suscitant l'opposition de plusieurs gouvernements.

La Chine exprime sa profonde inquiétude face à l'arrestation forcée par les États-Unis de M. Maduro et de son épouse et leur exfiltration hors du pays, a déclaré le porte-parole, ajoutant que cette action des États-Unis constituait une violation flagrante du droit international, des normes fondamentales régissant les relations internationales et des objectifs et principes de la Charte des Nations unies.

La Chine appelle les États-Unis à garantir la sécurité personnelle de M. Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de tenter de renverser le gouvernement du Venezuela et à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation, a expliqué le porte-parole.

Xinhua/VNA/CVN