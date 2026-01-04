Le secrétaire général de l'ONU profondément alarmé par l'escalade au Venezuela

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément alarmé par la récente escalade au Venezuela, qui a culminé samedi 3 janvier avec l'intervention militaire américaine dans le pays, ce qui pourrait avoir des conséquences inquiétantes pour la région, a déclaré son porte-parole dans un communiqué.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Indépendamment de la situation au Venezuela, ces développements constituent un dangereux précédent", a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.

"Le secrétaire général continue de souligner l'importance du respect total, par tous, du droit international, y compris de la Charte des Nations unies. Il est profondément préoccupé par le non-respect des règles du droit international", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général appelle tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif, dans le plein respect des droits de l'homme et de l'État de droit, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN