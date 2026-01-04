Le secrétaire général de l'ONU profondément alarmé par l'escalade au Venezuela

>> L'attaque américaine contre le Venezuela suscite inquiétude et condamnation
>> Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence sur le Venezuela
>> Maduro et son épouse arrivés à New York par avion après leur capture
|Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors d'une conférence de presse à New York, aux États-Unis, le 17 décembre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Indépendamment de la situation au Venezuela, ces développements constituent un dangereux précédent", a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.
"Le secrétaire général continue de souligner l'importance du respect total, par tous, du droit international, y compris de la Charte des Nations unies. Il est profondément préoccupé par le non-respect des règles du droit international", a-t-il déclaré.
Le secrétaire général appelle tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif, dans le plein respect des droits de l'homme et de l'État de droit, a-t-il ajouté.
Xinhua/VNA/CVN