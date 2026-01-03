L'attaque américaine contre le Venezuela suscite inquiétude et condamnation

La Russie et Cuba ont condamné samedi 3 janvier l'attaque militaire américaine contre le Venezuela.

>> Des panaches de fumée aperçus à Caracas, la capitale du Venezuela

>> Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela

>> Venezuela : Madrid se propose comme médiateur pour parvenir à "une solution pacifique"

Photo : IRNA/VNA/CVN

La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela, estimant que "l'hostilité idéologique" avait prévalu sur la diplomatie.

"Ce matin, les États-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, regrettant que "l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage".

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a condamné samedi ce qu'il a qualifié d'"attaque criminelle des États-Unis" contre le Venezuela, exhortant à une réponse d'urgence de la communauté internationale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que la région de paix (l'Amérique latine) était actuellement victime d'une agression brutale et qu'il s'agissait "d'un acte de terrorisme d'Etat contre le courageux peuple vénézuélien et contre Notre Amérique".

Caracas demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.

Xinhua-AFP/VNA/CVN