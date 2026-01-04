Maduro et son épouse arrivés à New York par avion après leur capture

>> Venezuela : Madrid se propose comme médiateur pour parvenir à "une solution pacifique"
>> L'attaque américaine contre le Venezuela suscite inquiétude et condamnation
>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face à la situation actuelle au Venezuela
Un avion transportant le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro arrive à la base aérienne Steward à Newburgh, dans l'État américain de New York, le 3 janvier 2026.
La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a exigé la "libération immédiate" du couple lors d'une session du Conseil national de défense diffusée par une chaîne de télévision publique. M. Maduro est "le seul président" du Venezuela, a-t-elle déclaré.
Les dernières frappes américaines contre le Venezuela et la capture de M. Maduro ont suscité la condamnation et l'inquiétude du monde entier.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé samedi qu'il tiendrait une réunion d'urgence lundi sur l'opération américaine contre le Venezuela.
