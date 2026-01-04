Maduro et son épouse arrivés à New York par avion après leur capture

Un avion transportant le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, capturés lors d'une frappe militaire américaine de grande ampleur menée tôt samedi matin 3 janvier contre le Venezuela, est arrivé sur une base militaire à New York, ont rapporté des médias locaux.

>> Venezuela : Madrid se propose comme médiateur pour parvenir à "une solution pacifique"

>> L'attaque américaine contre le Venezuela suscite inquiétude et condamnation

>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face à la situation actuelle au Venezuela

Photo : AFP/VNA/CVN

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a exigé la "libération immédiate" du couple lors d'une session du Conseil national de défense diffusée par une chaîne de télévision publique. M. Maduro est "le seul président" du Venezuela, a-t-elle déclaré.

Les dernières frappes américaines contre le Venezuela et la capture de M. Maduro ont suscité la condamnation et l'inquiétude du monde entier.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé samedi qu'il tiendrait une réunion d'urgence lundi sur l'opération américaine contre le Venezuela.

Xinhua/VNA/CVN