Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 3 janvier que les forces américaines avaient capturé le président vénézuélien, Nicolas Maduro, après avoir lancé une " attaque de grande envergure " contre le pays sud-américain.

Photo : Reuters/VNA/CVN

"Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays", a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

Il a ajouté qu'il ferait une conférence de presse à 11h00 (16H00 GMT) dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a affirmé samedi matin qu'elle ignorait où se trouvait le président Nicolas Maduro, exigeant un "preuve de vie" aux Etats-Unis après l'attaque américaine pendant la nuit.

"Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouvent le président Nicolas Maduro et la Première dame, Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie", a-t-elle déclaré lors d'une conversation téléphonique à la télévision publique.

Le ministre vénézuélien de la Défense a accusé, dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux samedi 3 janvier à l'aube, l'armée américaine d'avoir "frappé des zones résidentielles" lors de son attaque du Venezuela, promettant également un déploiement massif de tous les moyens militaires du pays.

"Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile", a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, indiquant être en "train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts". Il a aussi promis "le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale".

Cuba condamne l'attaque des États-Unis

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a condamné samedi ce qu'il a qualifié d'"attaque criminelle des États-Unis" contre le Venezuela, exhortant à une réponse d'urgence de la communauté internationale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que la région de paix (l'Amérique latine) était actuellement victime d'une agression brutale et qu'il s'agissait "d'un acte de terrorisme d'État contre le courageux peuple vénézuélien et contre notre Amérique".

AFP-Xinhua/VNA/CVN