Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence sur le Venezuela

Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra lundi 5 janvier une réunion d'urgence sur l'opération américaine contre le Venezuela, a indiqué samedi 3 janvier à Xinhua la présidence du Conseil.

Fumée s'élevant du complexe militaire de Fuerte Tiuna, le plus grand du Venezuela, suite à une série d'explosions survenues dans la capitale Caracas, le 3 janvier 2026.
Photo : France24/VNA/CVN

"La présidence a l'intention de tenir une réunion d'urgence lundi matin à 10h00 (15h00 GMT)", a déclaré Khadija Ahmed, porte-parole de la mission permanente de la Somalie auprès des Nations unies.

La Somalie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de janvier.

Samedi, les États-Unis ont lancé une opération et capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse dans la capitale Caracas.

Xinhua/VNA/CVN

