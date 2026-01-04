Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence sur le Venezuela

>> L'attaque américaine contre le Venezuela suscite inquiétude et condamnation
>> Le président français appelle à une transition pacifique au Venezuela
>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face à la situation actuelle au Venezuela
|Fumée s'élevant du complexe militaire de Fuerte Tiuna, le plus grand du Venezuela, suite à une série d'explosions survenues dans la capitale Caracas, le 3 janvier 2026.
|Photo : France24/VNA/CVN
"La présidence a l'intention de tenir une réunion d'urgence lundi matin à 10h00 (15h00 GMT)", a déclaré Khadija Ahmed, porte-parole de la mission permanente de la Somalie auprès des Nations unies.
La Somalie assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de janvier.
Samedi, les États-Unis ont lancé une opération et capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse dans la capitale Caracas.
Xinhua/VNA/CVN