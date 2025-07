Bénin : plus d'une tonne de chanvre indien saisie dans l'ouest

La police béninoise a saisi dimanche 13 juillet plus d'une tonne de chanvre indien dans la commune de Ouaké, dans l'Ouest du Bénin, a annoncé lundi 14 juillet la Direction générale de la police dans un communiqué.

D'après le communiqué, le commissariat de l'arrondissement de Sèmèrè de la commune de Ouaké a saisi dimanche 13 juillet une cargaison de chanvre indien transportée par un minibus en provenance d'un pays voisin. La pesée des produits arraisonnés, effectuée avec le concours de l'entreprise Bénin Control partenaire de la douane béninoise, a permis d'évaluer le chargement à un poids total de 1.240,05 kg, précise la même source. Lors de l'interpellation du chauffeur, en plus du chanvre indien, une somme de 200.000 francs CFA (environ 356 dollars), que le mis en cause aurait tenté d'utiliser pour corrompre les agents de police, a été saisie et placée en consigne pour les besoins de l'enquête.

Xinhua/VNA/CVN