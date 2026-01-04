Décès de Dominique Bucchini, figure communiste et ex-président de l'Assemblée de Corse

L'ancien président de l'Assemblée de Corse et ex-député européen Dominique Bucchini est mort à l'âge de 82 ans, la classe politique saluant samedi l'" amour pour la Corse " de ce dirigeant communiste et "une figure majeure de l'histoire contemporaine" de l'île.

Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a salué samedi 3 janvier sur le réseau social X un "militant infatigable au service de ses convictions communistes, homme de dialogue et de paix imprégné de culture corse et universelle", voyant en Dominique Bucchini "une figure majeure de l'histoire contemporaine de l'île."

Corse Matin indique qu'il s'est éteint vendredi soir dans sa ville natale, "éreinté par une maladie qui fut son dernier combat".

Né en janvier 1943 à Sartène, en Corse du sud, Bucchini a très tôt milité pour le parti communiste. Enseignant de profession, il fut maire de Sartène de 1977 à 2001.

Au début des années 1980, il devient député au sein de la première législature du Parlement européen. En 2010 il est élu pour cinq ans à la tête de l'Assemblée de Corse - l'organe qui règle par ses délibérations les affaires de l'île, contrôle notamment le conseil exécutif et vote le budget.

"Dirigeant du PCF, Dominique Bucchini s'en est allé. Nous garderons en mémoire son amour pour la Corse, pour la République, la force de ses convictions et une droiture à toute épreuve. Au revoir camarade", s'est ému sur son compte X Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.

L'actuelle présidente autonomiste de l'Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis retient, elle, sur X "son engagement pionnier en matière de lutte contre la violence et sa prise de position en faveur de la co-officialité de la langue corse".

Le sénateur de Corse-du-Sud Jean-Jacques Panunzi, apparenté au groupe Les Républicains, a également salué la mémoire d'un homme qui "a traversé cinquante ans d'histoire politique de notre île, cinquante ans au cours desquels il a su prendre des positions courageuses", indique-t-il dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN