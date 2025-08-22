Quelque 55 millions de détenteurs de visas aux États-Unis concernés par des contrôles renforcés

Quelque "55 millions d'étrangers" qui détiennent un visa en cours de validité sont concernés par des contrôles renforcés, a fait savoir le 21 août le département d'État américain.

"Les vérifications effectuées de manière continue par le département concernent l'ensemble des plus de 55 millions d'étrangers qui détiennent actuellement un visa américain en cours de validité", a déclaré un responsable du département d'État .

Il a précisé que le département d'État pouvait révoquer les visas "dès qu'il existe des indices d'une éventuelle inéligibilité" allant d'un dépassement de la durée de séjour autorisée, à des activités criminelles ou à des infractions à la loi, y compris pour conduite en état d'ivresse, ou encore à des menaces pour la sécurité publique, ainsi que pour toute "forme quelconque d'activité terroriste ou de soutien à une organisation terroriste".

"Dans le cadre de notre processus de vérification, nous examinons toutes les informations disponibles, y compris les dossiers des forces de l'ordre ou des services d'immigration, ainsi que toute autre information révélée après la délivrance du visa", a précisé le responsable dans un courrier électronique adressé à des journalistes.

Le 18 août, le département d'État avait annoncé avoir révoqué les visas de plus de 6.000 étudiants étrangers, dont 4.000 environ pour infraction à la loi.

Les États-Unis ont révoqué "plus de deux fois plus de visas, dont près de quatre fois plus de visas étudiants, qu'au cours de la même période l'année dernière" sous l'administration du président démocrate Joe Biden, a-t-il relevé.

Dès son retour à la Maison Blanche en janvier, le président Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une "invasion" des États-Unis par des "criminels venus de l'étranger" et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.

