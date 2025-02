Le 3e Festival du bánh mì vietnamien attendu en mars prochain

>> Onze plats de rue vietnamiens classés parmi les 100 meilleurs d'Asie du Sud-Est

>> Le 2e Festival du bánh mì vietnamien à Hô Chi Minh-Ville en mai prochain

>> Ouverture du 2e Festival du bánh mì vietnamien à Hô Chi Minh-Ville 2024

Placé sous le thème "Le pain vietnamien - Valeur de la cuisine mondiale, se propageant sur les cinq continents", l'événement se déroulera du 21 au 24 mars 2025 au parc Lê Van Tam, dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. L'entrée sera gratuite.

S'exprimant lors de la conférence de presse, Nguyên Thi Khanh, présidente de la HTA, a souligné que l'édition de cette année proposera de nombreuses nouveautés pour attirer aussi bien les habitants locaux que les touristes vietnamiens et étrangers. L’an dernier, le festival avait accueilli environ 150.000 visiteurs, et cette année, l'affluence devrait dépasser ce chiffre.

De nombreuses activités uniques et exceptionnelles

Selon les organisateurs, le festival proposera diverses activités attrayantes. L'un des temps forts sera l’espace d'échange culturel, où les visiteurs pourront découvrir la cuisine en interagissant avec des boulangers, des chefs célèbres et des passionnés de gastronomie. Ils auront l'occasion de confectionner leur propre pain, de déguster un délicieux bánh mì accompagné d'un café vietnamien corsé et d'explorer l'alliance harmonieuse de ces deux spécialités emblématiques.

L’espace d'exposition "Le bánh mì du passé et du présent" plongera les visiteurs dans l’histoire de ce mets emblématique, mettant en lumière son évolution, des recettes traditionnelles aux créations modernes, illustrant ainsi son développement constant.

Autre moment phare, le “Banquet du bánh mì” proposera un riche buffet de pains du monde entier, associés à des mets vietnamiens traditionnels. Les visiteurs pourront également déguster du bánh mì accompagné de café vietnamien spécial ainsi qu'une variété d’autres spécialités culinaires et boissons attrayantes.

Un des événements marquants de cette édition sera l'établissement d'un record avec la présentation de 100 plats de bánh mì réalisés à partir de produits issus de l’aquaculture et de fruits de mer, exposés sur un bateau, symbole du voyage et de l’expansion du bánh mì vietnamien.

L'événement comprendra également une cérémonie de signature d'accords de coopération entre le Centre de recherche, de préservation et de développement de la cuisine vietnamienne, l'Association de boulangerie du Vietnam, Pho HaNoi San Jose Harry Nguyen (Pdg, Californie, États-Unis) et l'Association de boulangerie de Sydney. Cette collaboration vise à préparer l'organisation du Festival du bánh mì en Australie.

Nguyên Thi Khanh a précisé que la sécurité alimentaire demeure une priorité pour le comité d'organisation. Afin d’assurer la qualité et l’hygiène tout au long du festival, les organisateurs travailleront en étroite collaboration avec le Service de la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville. Les stands participants devront fournir tous les documents et respecter les procédures requises. Par ailleurs, des consignes strictes en matière d'hygiène et de sécurité seront appliquées durant les quatre jours de l'événement.

Enfin, le comité d'organisation s'associera aux autorités locales compétentes pour garantir la sécurité, l’ordre public et la prévention des incendies, contribuant ainsi au succès du festival.

Texte et photos : Tân Dat/CVN