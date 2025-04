Le dialogue Russie - États-Unis contribue à la construction d'un monde plus équitable

Le dialogue entre la Russie et les États-Unis est important car il contribue à la construction d'un monde plus équitable, pointe le directeur du Fonds d'investissement direct russe (RFPI) Kirill Dmitriev.

"Le dialogue entre les États-Unis et la Russie est crucial pour la construction d’un monde plus équitable et plus prospère", a-t-il écrit sur X après avoir rencontré l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff.

La chaîne de télévision CNN a fait savoir mercredi 2 avril que M. Dmitriev était déjà arrivé dans la capitale des États-Unis.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait précédemment confirmé aux journalistes que Kirill Dmitriev pourrait se rendre à Washington prochainement. "Oui, je confirme qu'une telle visite est possible. Nous poursuivons notre communication avec les Américains par différents canaux. Je ne peux rien vous dire de plus concret", a-t-il précisé.

Fin mars, Kirill Dmitriev a déclaré au journal russe Izvestia que la Russie et les États-Unis avaient lancé des négociations sur des projets concernant les métaux des terres rares.

