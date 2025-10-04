Officier de la Légion d’Honneur

La France honore un couple de scientifiques français d’origine vietnamienne

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a remis le 3 octobre à l’ambassade de France à Hanoï, les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur - la plus haute distinction honorifique française - à deux éminents scientifiques français d’origine vietnamienne. Il s'agit du Professeur Jean Trân Thanh Vân, physicien des particules, et de son épouse, la Professeure Lê Kim Ngoc, biologiste.

Chercheurs de tout premier plan au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France, Jean Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc ont consacré leur vie, leur énergie mais aussi leur fortune personnelle à la promotion des sciences et au resserrement des liens franco-vietnamiens, et plus généralement entre le Vietnam et la communauté scientifique mondiale.

Prenant la parole lors de la cérémonie de remise des insignes, l’ambassadeur Olivier Brochet a souligné : "Aussi diverses et brillantes que soient vos carrières scientifiques pour mériter une nouvelle reconnaissance, ce sont vos vies et vos engagements indissociables qui ont fait de vos parcours de chercheurs et de citoyens engagés une aventure hors du commun, aux fruits magnifiques et que chacun peut méditer".

Et d’ajouter : "Par cette décoration, la République (française) veut vous exprimer aujourd’hui sa reconnaissance, à vous, les deux jeunes Vietnamiens qui avez rejoint la France pour y étudier il y a plus de 70 ans et qui en êtes devenus, par votre talent et votre courage, deux des enfants les plus brillants dont notre pays est particulièrement fier. Vous qui n’avez jamais cessé de travailler ensemble pour rassembler les chercheurs, rapprocher les générations et aider votre pays d’origine, tout en contribuant à rebâtir le pont de notre histoire partagée".

"Rencontres", "Aide à l’enfance au Vietnam", et Bourses Vallet

D’après l’ambassadeur de France, tout commence en 1966 avec le lancement des Rencontres de Moriond, dont la 60e édition se tiendra en mars 2026, et qui demeurent, année après année, l’une des conférences les plus attendues par la communauté des physiciens des particules.

Mais avant d’être chercheurs, ce couple de scientifiques est d’abord un couple de cœur, animé d’une générosité hors du commun. Bouleversés par la tragédie vécue par leur pays, ils ne peuvent rester inactifs et créent en 1970 l’Association "Aide à l’enfance au Vietnam".

En parallèle de leurs activités de directeurs de recherche au CNRS et d’animateurs des Rencontres de Moriond, ils se mobilisent pour récolter des fonds et venir en aide aux orphelins du Vietnam, puis pour soutenir la création des villages d’enfants SOS à Dà Lat en 1974, à Huê en 2000 et à Dông Hoi en 2006.

"On a du mal à imaginer l’énergie communicative qu’il vous a fallu déployer pour vendre en 1971 un million de cartes postales artistiques. Mais comme l’a si bien dit Mme Kim Ngoc : l’argent et les honneurs peuvent partir en fumée ; seules la compassion et l’amour d’autrui ont une valeur éternelle", rappelle l’ambassadeur.

Par la suite, ils réussissent à convaincre leur ami, le grand philanthrope Odon Vallet, de faire du Vietnam le troisième pays bénéficiaire de sa fondation après la France et le Bénin, afin de soutenir les jeunes méritants dans leurs projets d’études.

Depuis 2000, 57.000 jeunes Vietnamiens ont ainsi bénéficié d’une bourse de la Fondation pour poursuivre leur scolarité au lycée au Vietnam - un rêve encore difficile d’accès pour beaucoup d’enfants, notamment ceux issus des provinces reculées. Plusieurs milliers d’entre eux ont ensuite pu poursuivre des études supérieures en France, dans les meilleures universités et grandes écoles.

Concernant le fonctionnement du Centre international de sciences et d'éducation interdisciplinaire (ICISE - International Center of Interdisciplinary Science Education), auquel ils sont si attachés, l’ambassadeur a affirmé : "Soyez assurés que la France est et restera toujours attentive à lui apporter son soutien, en coopération avec nos amis vietnamiens, car il incarne dans ce qu’elle a de plus beau et de plus éternel l’amitié entre nos deux peuples".

Engagement scientifique et humain exceptionnel

En conclusion, l’ambassadeur Olivier Brochet a déclaré : "La France salue deux grands Français, deux grands chercheurs, mais aussi des acteurs extraordinaires et généreux qui, depuis 60 ans, contribuent à son rayonnement international et au renforcement des liens avec le Vietnam. C’est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de vous élever au grade d’Officiers de la Légion d’Honneur".

Le Professeur Trân Thanh Vân a réagi en ces termes : "Recevoir aujourd’hui cette distinction, c’est célébrer les liens tissés au fil des années : des rencontres qui ont changé ma vie, et, je l’espère, celle de beaucoup d’autres. L’esprit de Moriond, c’est d’ouvrir la voie aux jeunes générations, de leur donner un espace libre pour présenter leurs découvertes, bousculer les codes et tracer leur chemin. Voilà la profonde signification du mot Rencontres".

Et d’ajouter : "Si la France nous a offert une terre d’accueil où mes rêves ont pu devenir réalité, le Vietnam est resté au cœur de notre engagement".

"L’ICISE, malgré sa jeunesse, a déjà accueilli des milliers de chercheurs et des centaines de conférences. Ce centre est notre rêve devenu réalité : un lieu où la science se vit, se discute et se transmet au Vietnam. Notre vision est qu’il devienne un carrefour mondial de la pensée, ouvert à la physique, la biologie, mais aussi à la culture, au climat, à l’intelligence artificielle, à l’éthique et à l’éducation", a partagé le Professeur âgé de 91 ans.

Et de conclure : "J’ai appris qu’il ne faut pas attendre d’avoir tous les moyens parfaits pour commencer. Beaucoup de projets sont nés d’une idée simple et ont grandi grâce aux rencontres et aux soutiens parfois inattendus. Il faut faire confiance aux jeunes : c’est dans l’échange que les rêves deviennent réalité. L’ICISE n’est pas une fin en soi : c’est un point de départ, le début d’une aventure exaltante dans l’ère nouvelle de la révolution scientifique au Vietnam, initiée récemment par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm".

De son côté, la Professeure Lê Kim Ngoc n’a pas caché son émotion : "Recevoir aujourd’hui les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur est, pour Vân, mon époux, et pour moi-même, une immense joie et un grand honneur. La beauté de cette cérémonie tient aussi à ce qu’elle se déroule l’Année de l’innovation France - Vietnam, décrétée par les présidents de nos deux pays en mai dernier. Nous en profitons pour vous remercier, monsieur l’ambassadeur, pour tout ce que vous avez fait pour le Vietnam et pour transmettre à la jeune génération le flambeau de l’amitié entre nos deux peuples".

Et de conclure sur ces mots remplis de sagesse : "L’argent et la gloire peuvent, en un instant, s’envoler en fumée, mais la compassion et l’amour restent gravés au plus profond des cœurs et des esprits, et se transmettent de génération en génération".

