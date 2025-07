Félicitations à deux scientifiques pour leur promotion au grade d’Officier de la Légion d’honneur

Le Professeur Trân Thanh Vân et la Professeure Lê Kim Ngoc ont été promus au grade d’Officier de la Légion d'honneur (Ordre national de la Légion d'honneur) par le président de la République française. Cette distinction prestigieuse salue leurs contributions remarquables à la science, à l’éducation et à la coopération franco-vietnamienne.

À cette occasion, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a adressé une lettre de félicitations aux deux scientifiques, leur exprimant sa profonde admiration et ses vœux chaleureux.

Dans sa lettre, Mme Hang souligne que cette élévation représente non seulement une reconnaissance méritée pour les efforts inlassables et les contributions exceptionnelles des deux professeurs à la science et à la jeunesse, mais aussi une fierté partagée pour la diaspora vietnamienne et l’ensemble du pays.

Les deux scientifiques, figures emblématiques du monde scientifique international, ont toujours maintenu un lien étroit avec le Vietnam. Leurs actions concrètes - comme l’organisation de conférences scientifiques internationales, la fondation du Centre international de sciences et d'éducation interdisciplinaire (ICISE) ou encore leur engagement envers les élèves, étudiants et enfants en situation difficile - témoignent de leur attachement profond au développement du pays.

La vice-ministre a affirmé que le ministère des Affaires étrangères continuerait à accompagner les deux professeurs, en coordination avec les autres ministères et collectivités, dans leurs initiatives pour une science et une éducation vietnamiennes toujours plus intégrées et rayonnantes sur la scène internationale.

Elle a également adressé à leurs familles ses vœux de santé, de bonheur et de nouveaux succès, au service de la communauté scientifique mondiale, du Vietnam et de l’amitié durable entre la France et le Vietnam.

