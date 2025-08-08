Physique des neutrinos à Quy Nhon : la vision révolutionnaire d'un scientifique japonais

Fort d'une influence internationale, le Professeur Tsuyoshi Nakaya (Université de Kyoto, Japon) joue un rôle important dans la création du groupe de recherche en physique des neutrinos à l'Institut interdisciplinaire des sciences et de l'éducation (IFIRSE), sous l'égide du Centre international pour les sciences et l'éducation interdisciplinaires (ICISE).

Photo : ICISE/CVN

À l'occasion de sa participation à la conférence internationale sur la physique des neutrinos, du 22 au 25 juillet 2025 à l'ICISE (quartier de Quy Nhon Nam), le professeur Nakaya a pris le temps de partager ses attentes et son enthousiasme pour cette aventure enrichissante.

Selon le professeur Tsuyoshi Nakaya, l'Asie devrait devenir le troisième axe majeur du monde, aux côtés des États-Unis et de l'Europe.

Dans le domaine scientifique, le niveau de la recherche varie selon les pays asiatiques, mais je suis convaincu que la création d'un centre de sciences fondamentales au Vietnam, où le développement s'accélère actuellement, favorisera le développement de la science dans toute l'Asie, contribuant ainsi à son avancement dans le monde entier.

L'Asie regorge de talents et déborde d’énergie

J'espère sincèrement faire progresser la science fondamentale avec nos collègues de la région.

Par ailleurs, l'une des principales motivations derrière la création du groupe de recherche sur les neutrinos à l'IFIRSE (ICISE) était la possibilité de rencontrer deux scientifiques d'exception : les Docteurs Cao Son et Nguyên Thi Hông Vân.

Photo : Trong Loi/CVN

À la question "Qu’avez-vous vu au Vietnam qui vous a convaincu d’y soutenir la création d’un groupe de recherche ?", le Professeur Tsuyoshi Nakaya partage : "J'ai été profondément impressionné par la passion des chercheurs vietnamiens, le soutien apporté par l'ICISE et l'hospitalité de la ville et des habitants de Quy Nhon", avant d'ajouter : "Je suis également inspiré par la motivation et la volonté des étudiants vietnamiens de relever des défis".

Pour concrétiser cette vision, il s’est concentré sur trois domaines principaux : mettre en relation et inviter des experts japonais de premier plan au Vietnam pour enseigner et former ; rechercher des fonds auprès du Japon (à la fois financiers et en équipement expérimental) et construire un réseau international afin que les jeunes chercheurs vietnamiens aient la possibilité de faire des stages et de participer à de grands groupes de recherche au Japon.

D’après lui, il est nécessaire pour les jeunes groupes vietnamiens talentueux de s'engager plus étroitement auprès de la communauté internationale et de renforcer le soutien national vietnamien à la science, non seulement pour la recherche sur les neutrinos, mais aussi pour les sciences fondamentales et l'enseignement supérieur (au niveau du doctorat). C'est le facteur clé qui permettra aux groupes de recherche scientifique vietnamiens de s'engager plus étroitement auprès de la communauté internationale, comme T2K ou Hyper-K.

Vision d'avenir : percées de la science des neutrinos

Le Professeur Nakaya est convaincu que l'équipe de recherche de l'IFIRSE sera bientôt impliquée dans des projets internationaux majeurs tels que Hyper-Kamiokande (Japon) et DUNE (États-Unis), notamment dans des domaines comme l'analyse de données, la simulation et le développement de détecteurs.

Photo : Cao Son/CVN

Il s'attend également à ce que l'ICISE s'étende à d'autres domaines des sciences fondamentales comme la matière noire, l'astrophysique, la cosmologie, les mathématiques, la biologie et l'intelligence artificielle. "La multidisciplinarité et l'interdisciplinarité sont essentielles au progrès de la science moderne", a-t-il souligné.

Conseillant les étudiants vietnamiens, il a déclaré : en réalité, je crois que notre domaine est à la fois attrayant et stimulant intellectuellement, même s'il est souvent perçu comme "compliqué" et "difficile à appliquer". Au Japon, ce domaine est très populaire et continue d'inspirer les jeunes étudiants passionnés de sciences. J'encourage davantage d'étudiants vietnamiens à visiter le Japon, à discuter avec des étudiants japonais et à partager ce rêve commun.

Enfin, le Professeur Nakaya a affirmé que le facteur essentiel pour que le Vietnam s’intègre plus profondément dans la communauté scientifique mondiale est d’investir davantage dans la science fondamentale et la formation postuniversitaire.

"Je trouve tous les domaines des sciences fondamentales - y compris les mathématiques, la biologie et au-delà - fascinants et importants. La diversité interdisciplinaire est essentielle au progrès scientifique. La recherche sur les neutrinos exige de la patience et une vision à long terme" conclut-t-il.

Premier groupe de recherche expérimentale sur la physique des neutrinos

Depuis le 17 juillet 2017 a eu lieu la cérémonie de signature et de lancement du Groupe de recherche vietnamien sur la physique des neutrinos (IFIRSE - ICISE). Il s'agit du premier groupe de recherche expérimentale vietnamien sur la physique des neutrinos, soutenu par des scientifiques japonais et dirigé par le professeur Tsuyoshi Nakaya, porte-parole de l'expérience T2K.

Photo : ICISE/CVN

Depuis 2017, le groupe participe officiellement à l'expérience internationale T2K et est membre de Super-Kamiokande depuis 2020. Il est ainsi impliqué dans deux projets exceptionnels dans le domaine des neutrinos, récompensés par le prix Nobel (2015) et le prix Breakthrough (2016). Rejoindre ces deux expériences est un grand honneur pour la science vietnamienne.

Le groupe de recherche participe actuellement à l'exploitation des expériences T2K et Super-Kamiokande. Il est responsable de l'exploitation et du traitement des données du système de détection de sûreté nucléaire de l'accélérateur J-PARC, utilisé pour générer des faisceaux de neutrinos. Le groupe développe également un laboratoire de neutrinos axé sur des capteurs ultrasensibles capables de détecter une lumière extrêmement faible.

Des applications de ces capteurs pour la physique des particules, la physique quantique et d'autres applications pratiques sont en cours de développement. Avec le soutien d'éminents professeurs japonais, le groupe a notamment organisé avec succès neuf cours internationaux sur les neutrinos depuis 2017 et quatre stages de formation au matériel depuis 2022, sans compter diverses conférences et ateliers internationaux sur les neutrinos au sein même de l'ICISE…

Câm Sa/CVN