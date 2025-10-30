L'Asie-Pacifique doit résister au protectionnisme et renouveler son engagement envers l'ouverture

Alors que la croissance économique mondiale fait face à des vents contraires dans un contexte de protectionnisme grandissant, la réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) en République de Corée arrive à un moment critique.

>> La participation du Vietnam à l’APEC 2025 en R. de Corée revêt une importance particulière

>> Trump s'attend à "une excellente rencontre" avec Xi Jinping

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le monde attend de voir si l'Asie-Pacifique, la région la plus dynamique et interconnectée de la planète, peut afficher une fois de plus sa détermination à choisir l'ouverture et la coopération au lieu de l'isolement et de la division.

L'Asie-Pacifique est un moteur crucial de la croissance mondiale depuis plusieurs décennies. La région, qui abrite un tiers de la population mondiale et près de la moitié du commerce international, est caractérisée par la diversité économique et des aspirations partagées au développement.

Tandis que le monde est en proie à des incertitudes croissantes et une montée des tendances protectionnistes, l'Asie-Pacifique en ressent inévitablement l'impact. Les barrières commerciales s'accumulent, les rivalités géopolitiques s'approfondissent et le système commercial multilatéral est soumis à des pressions de plus en plus fortes.

Pourtant, malgré ces difficultés, l'engagement durable de la région envers l'ouverture, le partenariat et le dialogue se démarque comme une force stabilisatrice. Il rappelle au monde que la coopération, et non la confrontation, reste la voie la plus évidente vers la prospérité commune.

Le Partenariat économique régional global (RCEP), le plus grand accord de libre-échange du monde qui regroupe 15 économies d'Asie-Pacifique, constitue également une réussite historique en soutien au multilatéralisme. Plus récemment, la Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont signé le Protocole de mise à niveau de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN 3.0, consolidant ainsi un réseau régional de zones de libre-échange tourné vers l'international.

Le succès de l'Asie-Pacifique ne repose pas simplement sur sa vitalité économique, mais aussi sur une croyance collective dans les avantages de l'intégration et des bénéfices mutuels.

Des centres de production industrielle de l'Asie de l'Est aux économies numériques émergentes de l'Asie du Sud-Est, l'intégration régionale a créé une prospérité sans précédent. Cette réussite s'est construite sur l'ouverture : des marchés ouverts, un dialogue ouvert, ainsi que les échanges ouverts de marchandises, de capitaux et d'idées.

Ce modèle gagnant-gagnant a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, transformé des économies en développement en économies innovatrices de niveau international, et approfondi la confiance par la collaboration. Se retirer aujourd'hui de ce fondement risquerait de nuire à la stabilité régionale et à la reprise mondiale.

Les tentatives de découplage, dans le domaine du commerce, de la technologie ou bien de la finance, ignorent la profonde interdépendance économique qui définit l'Asie-Pacifique d'aujourd'hui. Les chaînes d'approvisionnement traversent les frontières, les réseaux de production couvrent diverses industries et l'innovation prospère grâce à la collaboration transfrontalière.

Chercher à rompre ces liens est aussi injustifiable que destructeur. Ces tentatives protectionnistes ne feraient que diminuer l'efficacité, augmenter les coûts et étouffer l'innovation. En outre, le découplage va à l'encontre de l'esprit même de partenariat qui guide le développement de l'Asie-Pacifique depuis des décennies.

La région a montré à de nombreuses reprises que la coopération et l'ouverture aboutissaient à une prospérité partagée. Le forum de l'APEC doit continuer de servir de plateforme inclusive pour faire progresser le libre-échange et le commerce équitable, la coopération numérique et le développement durable.

La Chine, fidèle à son engagement envers le multilatéralisme et le régionalisme ouvert, continuera de défendre l'avancée vers une Asie-Pacifique plus inclusive. Les propositions de Beijing telles que l'Initiative la Ceinture et la Route ont approfondi la connectivité en Asie et au-delà, construisant des infrastructures, facilitant la logistique et renforçant les échanges entre peuples. Des ports de l'Asie du Sud-Est aux voies ferrées de l'Asie centrale, ces projets redessinent le développement régional et encouragent une plus grande indépendance.

Les leçons de l'histoire sont très claires : quand les économies bâtissent des murs, elles invitent à la stagnation et à la méfiance ; quand elles bâtissent des ponts, elles donnent naissance à des opportunités partagées.

La force de l'Asie-Pacifique réside dans sa diversité économique et son interconnexion. En rejetant le protectionnisme et en résistant au découplage, la région peut réaffirmer son leadership par la promotion du libre-échange, de l'innovation et du développement commun. De cette façon, elle préserve non seulement son propre avenir, mais offre également au monde un modèle de coopération qui peut l'emporter sur la confrontation et l'isolement.

Xinhua/VNA/CVN