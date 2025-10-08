Marchés en Asie : l'or franchi les 4.000 dollars l'once, les bourses incertaines

>> Marchés mondiaux : nouveaux records à Wall Street, l'Europe sans grand élan
>> Marchés en Asie : entrain des Bourses après la baisse des taux de la Fed
>> Les marchés mondiaux en baisse
L'or a dépassé mercredi 8 octobre pour la première fois les 4.000 dollars l'once, seuil improbable il y a encore un an, propulsé par les tensions géopolitiques. Le métal précieux a atteint 4.011,71 dollars vers 03h00 GMT. L'or profite à plein de son statut de valeur refuge face aux incertitudes, notent des experts.
|Lingots d'or à la Bourse de l'or de Séoul, en République de Corée.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
À la Bourse de Tokyo vers 02h30 GMT, l'indice vedette Nikkei était à l'équilibre (+0,03%) à 47.965 points, et l'indice élargi Topix résistait (+0,6%) à 3.249 points. Les Bourses de Séoul et de Chine continentale restent fermées en raison de congés nationaux. Taipei (Chine) perdait 0,84%, Sydney 0,10% et l'indice hongkongais Hang Seng 0,80%.
Le marché pétrolier semble toujours rassuré par la modération relative de l'OPEP+, dont la hausse de production récemment annoncée s'avère moins forte qu'attendu. Vers 02h45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,79% à 65,97 dollars, et celui de WTI nord-américain 0,87% à 62,27 dollars.
APS/VNA/CVN