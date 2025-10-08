Marchés en Asie : l'or franchi les 4.000 dollars l'once, les bourses incertaines

L'or a franchi mercredi 8 octobre la barre inédite des 4.000 dollars l'once, dans un marché hanté par les incertitudes et sur fond de paralysie budgétaire aux États-Unis, tandis que la devise japonaise continue son plongeon et que les places boursières restent incertaines.

L'or a dépassé mercredi 8 octobre pour la première fois les 4.000 dollars l'once, seuil improbable il y a encore un an, propulsé par les tensions géopolitiques. Le métal précieux a atteint 4.011,71 dollars vers 03h00 GMT. L'or profite à plein de son statut de valeur refuge face aux incertitudes, notent des experts.

À la Bourse de Tokyo vers 02h30 GMT, l'indice vedette Nikkei était à l'équilibre (+0,03%) à 47.965 points, et l'indice élargi Topix résistait (+0,6%) à 3.249 points. Les Bourses de Séoul et de Chine continentale restent fermées en raison de congés nationaux. Taipei (Chine) perdait 0,84%, Sydney 0,10% et l'indice hongkongais Hang Seng 0,80%.

Le marché pétrolier semble toujours rassuré par la modération relative de l'OPEP+, dont la hausse de production récemment annoncée s'avère moins forte qu'attendu. Vers 02h45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,79% à 65,97 dollars, et celui de WTI nord-américain 0,87% à 62,27 dollars.

