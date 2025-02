Le Vietnam et le Kazakhstan renforcent la coopération anti-corruption

>> Promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et le Kazakhstan

>> Bac Ninh promeut sa coopération avec la région du Kazakhstan oriental

>> Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec le Kazakhstan

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le ministre vietnamien a suggéré que les deux parties continuent de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux pour partager leurs expériences dans la lutte contre la criminalité, en particulier celle liée à la corruption, et accroître les consultations ainsi que le partage d’informations sur la situation sécuritaire mondiale et régionale, notamment celles concernant les deux pays.

Luong Tam Quang a souligné qu'en raison des relations solides entre le Vietnam et le Kazakhstan, cette rencontre serait une occasion importante pour les deux parties de discuter de la coopération bilatérale, en particulier entre le ministère vietnamien de la Police et les agences d’application de la loi du Kazakhstan, contribuant ainsi à promouvoir et à créer un environnement favorable à l’essor socio-économique et culturel de chaque pays.

Relever ensemble les défis

Il a souligné l'importance cruciale de la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi dans le cadre de la relation globale Vietnam - Kazakhstan, afin de renforcer la confiance politique et de relever ensemble les défis communs dans un contexte mondial et régional de plus en plus complexe.

Le ministre a également appelé les forces de l'ordre des deux pays à accélérer les procédures d'extradition et de transfert des personnes condamnées, et à intensifier la coopération dans les enquêtes et les arrestations des fugitifs recherchés par les deux nations, réfugiés au Kazakhstan et au Vietnam.

Luong Tam Quang a appelé le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces de police et de sécurité du Kazakhstan à négocier et signer des accords de coopération en matière de prévention du crime, afin de fournir un cadre juridique à la collaboration en matière d’application de la loi. Cela favoriserait une mobilité accrue des citoyens entre les deux nations, simplifiant les procédures d'entrée, de sortie, de séjour, d'études et de travail sur leurs territoires respectifs.

De son côté, Zhumagali Askhat a affirmé que le Kazakhstan accorde une grande importance à la prévention et à la lutte contre la corruption. Il a également exprimé son intérêt pour les efforts du Vietnam dans ce domaine, en particulier le rôle de Luong Tam Quang en tant que directeur adjoint du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle de la corruption et des phénomènes négatifs.

Il a souhaité renforcer la coopération entre l'Agence de lutte contre la corruption du Kazakhstan et le ministère vietnamien de la Police, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l'efficacité des efforts de lutte contre la corruption et à créer un environnement favorable au développement économique, culturel et social de chaque pays dans les années à venir.

Le même jour, Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des affaires intérieures du PCV et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, a également reçu Zhumagali Askhat.

Zhumagali Askhat a expliqué que l’objectif de la visite de la délégation kazakhe était de tirer des leçons de l’expérience du Vietnam et de renforcer la coopération entre les deux parties dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs.

À cette occasion, Phan Dinh Trac a mis en avant les succès notables du Vietnam dans la lutte contre la corruption et a exposé des mesures et orientations pour renforcer les liens avec le Kazakhstan à l'avenir.

VNA/CVN