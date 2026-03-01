L'armée israélienne annonce de nouvelle frappes visant des sites militaires iraniens

L'armée israélienne a annoncé dimanche 1 er mars avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des sites militaires en Iran, visant des lanceurs de missiles balistiques et la défense antiaérienne de la République islamique.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien", a-t-elle déclaré sur Telegram au lendemain du début de son attaque conjointe avec les États-Unis.

Au moins trois détonations, dont l'origine n'était pas claire dans l'immédiat, ont secoué la capitale iranienne vers 04h00 locales (00h30 GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.

Des vrombissements s'apparentant à des appareils survolant Téhéran étaient entendus.

"Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien - des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l'Etat d'Israël", avait annoncé samedi 28 février le lieutenant-général Eyal Zamir dans une allocution télévisée.

AFP/VNA/CVN