L'armée israélienne annonce de nouvelle frappes visant des sites militaires iraniens

|L'armée israélienne a annoncé dimanche 1er mars avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des sites militaires en Iran.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien", a-t-elle déclaré sur Telegram au lendemain du début de son attaque conjointe avec les États-Unis.
Au moins trois détonations, dont l'origine n'était pas claire dans l'immédiat, ont secoué la capitale iranienne vers 04h00 locales (00h30 GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.
Des vrombissements s'apparentant à des appareils survolant Téhéran étaient entendus.
"Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien - des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l'Etat d'Israël", avait annoncé samedi 28 février le lieutenant-général Eyal Zamir dans une allocution télévisée.
AFP/VNA/CVN