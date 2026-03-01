icon search
L'armée israélienne annonce de nouvelle frappes visant des sites militaires iraniens

L'armée israélienne a annoncé dimanche 1er mars avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des sites militaires en Iran, visant des lanceurs de missiles balistiques et la défense antiaérienne de la République islamique.

L'armée israélienne a annoncé dimanche 1er mars avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des sites militaires en Iran.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien", a-t-elle déclaré sur Telegram au lendemain du début de son attaque conjointe avec les États-Unis.

Au moins trois détonations, dont l'origine n'était pas claire dans l'immédiat, ont secoué la capitale iranienne vers 04h00 locales (00h30 GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.

Des vrombissements s'apparentant à des appareils survolant Téhéran étaient entendus.

"Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien - des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l'Etat d'Israël", avait annoncé samedi 28 février le lieutenant-général Eyal Zamir dans une allocution télévisée.

AFP/VNA/CVN

