L’armée israélienne arrête une centaine de Palestiniens en Cisjordanie

>> Le chef de l'armée israélienne affirme que la démilitarisation de Gaza reste l'objectif principal
|Scènes de destruction dues au conflit dans la bande de Gaza.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon le communiqué, des centaines d'opérations "antiterroristes" ont été menées, notamment la démolition de deux maisons de deux Palestiniens qui auraient participé à des attaques qui ont coûté la vie à un officier des FDI et deux civils israéliens.
Il a ajouté que parmi les personnes interpellées figuraient des membres du Hamas, des trafiquants d'armes et d'autres individus impliqués dans le soutien à des attaques.
Le communiqué a également précisé que des armes, des munitions, des engins explosifs et de l'argent liquide possiblement destiné à financer des activités "terroristes" ont été saisis lors des opérations.
Xinhua/VNA/CVN