L’armée israélienne arrête une centaine de Palestiniens en Cisjordanie

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé vendredi 20 février dans un communiqué que leurs unités ont arrêté, en collaboration avec l'agence de sécurité intérieure du Shin Bet et la police israélienne, environ 100 " Palestiniens recherchés " à travers la Cisjordanie au cours de la semaine dernière.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le communiqué, des centaines d'opérations "antiterroristes" ont été menées, notamment la démolition de deux maisons de deux Palestiniens qui auraient participé à des attaques qui ont coûté la vie à un officier des FDI et deux civils israéliens.

Il a ajouté que parmi les personnes interpellées figuraient des membres du Hamas, des trafiquants d'armes et d'autres individus impliqués dans le soutien à des attaques.

Le communiqué a également précisé que des armes, des munitions, des engins explosifs et de l'argent liquide possiblement destiné à financer des activités "terroristes" ont été saisis lors des opérations.

Xinhua/VNA/CVN