Netanyahou déclare que les frappes contre l'Iran "se poursuivront aussi longtemps que nécessaire"

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré samedi 28 fevrier que les opérations militaires en cours contre l'Iran " se poursuivront aussi longtemps que nécessaire pour garantir que l'Iran ne représente plus une menace".

Photo : Reuteurs/VNA/CVN

Israël "frappera des milliers de cibles dans les jours à venir", a-t-il déclaré dans une allocution diffusée en direct, soulignant que l'armée israélienne est prête à faire face à toute riposte des "mandataires iraniens" dans la région.

Selon lui, l'initiative est désormais entre les mains d'Israël et des États-Unis, qui agissent en parfaite coordination.

Dans sa déclaration, M. Netanyahou a également dit qu'il y a "de plus en plus de signes" indiquant que le guide suprême iranien Ali Khamenei est "mort", ajoutant que les frappes ont détruit le complexe de M. Khamenei et tué des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Samedi soir 28 février, les médias israéliens ont rapporté que Khamenei avait été tué lors d'attaques américano-israéliennes et que son corps avait été retrouvé. Cependant, les responsables iraniens affirment que le guide suprême et le président sont "sains et saufs" et que "l'ennemi recourt à la guerre psychologique".

Xinhua/VNA/CVN