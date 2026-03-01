|"Il ne faut en aucun cas permettre à ce régime terroriste meurtrier d'acquérir l'arme nucléaire", a également déclaré Benjamin Netanyahou
|Photo : Reuteurs/VNA/CVN
Israël "frappera des milliers de cibles dans les jours à venir", a-t-il déclaré dans une allocution diffusée en direct, soulignant que l'armée israélienne est prête à faire face à toute riposte des "mandataires iraniens" dans la région.
Selon lui, l'initiative est désormais entre les mains d'Israël et des États-Unis, qui agissent en parfaite coordination.
Dans sa déclaration, M. Netanyahou a également dit qu'il y a "de plus en plus de signes" indiquant que le guide suprême iranien Ali Khamenei est "mort", ajoutant que les frappes ont détruit le complexe de M. Khamenei et tué des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique.
|De la fumée s'élève dans le ciel après une explosion à Téhéran, en Iran, le samedi 28 février 2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Samedi soir 28 février, les médias israéliens ont rapporté que Khamenei avait été tué lors d'attaques américano-israéliennes et que son corps avait été retrouvé. Cependant, les responsables iraniens affirment que le guide suprême et le président sont "sains et saufs" et que "l'ennemi recourt à la guerre psychologique".
Xinhua/VNA/CVN