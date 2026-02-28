L'Iran ferme son espace aérien jusqu'à nouvel ordre

L'Iran a annoncé samedi 28 février la fermeture de son espace aérien jusqu'à nouvel ordre, après que plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale Téhéran, a indiqué un responsable de l'aviation civile du pays.

Photo : CTV/CVN

"L'espace aérien du pays est entièrement fermé jusqu'à nouvel ordre", a annoncé le porte-parole de l'Organisation de l'aviation civile, Majid Akhavan, cité par l'agence de presse Tasnim.

AFP/VNA/CVN