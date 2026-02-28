>> Israël annonce avoir lancé une "frappe préventive" sur l'Iran
>> Les États-Unis confrontés à une "décision importante" concernant l'Iran, selon Trump
>> L'Iran ferme son espace aérien jusqu'à nouvel ordre
>> Israël relève le niveau d'alerte des hôpitaux au maximum, les patients transférés vers des abris
|Le président américain Donald Trump.
|Photo : CTV/CVN
"L'armée américaine mène une opération massive et continue...", a-t-il affirmé dans un message vidéo diffusé sur sa plateforme de réseau social Truth Social.
"Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missile", a dit le président américain.
Xinhua/VNA/CVN