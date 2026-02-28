Donald Trump annonce une "opération massive et continue" de l'armée américaine en Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré tôt samedi matin 28 février que les forces américaines menaient une attaque "massive et continue" contre l'Iran afin de "détruire leurs missiles et de raser leur industrie de missile".

"L'armée américaine mène une opération massive et continue...", a-t-il affirmé dans un message vidéo diffusé sur sa plateforme de réseau social Truth Social.

"Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missile", a dit le président américain.

