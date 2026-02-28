Le chef de l'ONU salue la poursuite des pourparlers indirects Iran - États-Unis

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue la poursuite des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis, menés sous la médiation d'Oman, a déclaré vendredi 27 février son porte-parole.

Le chef de l'ONU appelle les parties à continuer à travailler avec détermination et de bonne foi en vue d'un accord durable, et souligne que la vérification complète et exhaustive par l'Agence internationale de l'énergie atomique est essentielle pour toute résolution réussie de la question nucléaire iranienne, a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric lors d'un point presse quotidien.

En réponse à une question sur les derniers développements concernant l'Iran, M. Dujarric a déclaré qu'il y avait "deux voies possibles". "Je dirais que des messages positifs émanent de la voie diplomatique, que nous continuons à encourager", a déclaré M. Dujarric, ajoutant qu'il y avait également "des mouvements militaires très inquiétants dans toute la région, ce qui est extrêmement préoccupant".

"Nous encourageons tout le monde à se concentrer sur la voie diplomatique", a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN