Le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin 28 février avoir lancé une " frappe préventive " sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem et que les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une "alerte extrêmement grave".

"L'État d'Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré un état d'urgence spécial et immédiat dans tout le pays", indique un communiqué de son ministère.

Dans le même temps, deux panaches d’une épaisse fumée ont été observés dans deux quartiers différents de Téhéran par des journalistes de l’AFP après un vrombissement, dont l’origine n’est pas claire dans l’immédiat et qu’un lien direct avec l’annonce israélienne ne soit établi.

L’agence de presse Isna indique qu’un des panaches se dégage des alentours du quartier Pasteur, où se trouvent notamment la résidence du guide suprême et la présidence, situées dans le centre de Téhéran. "Le type d’explosions suggère qu’il s’agit d’une attaque de missiles", a indiqué l’agence de presse Fars sans plus de précisions dans l’immédiat.

En Israël, à Jérusalem, des sirènes d’alerte ont retenti, une "alerte extrêmement grave" selon les autorités israéliennes.

Les deux pays ont annoncé avoir fermé leur espace aérien.

