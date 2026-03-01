Trump estime que les informations concernant la mort du guide suprême iranien sont "exactes"

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 28 février qu'il estimait que les informations selon lesquelles le guide suprême iranien Ali Khamenei avait été tué samedi lors de frappes aériennes étaient "exactes".

>> Israël relève le niveau d'alerte des hôpitaux au maximum, les patients transférés vers des abris

>> Donald Trump annonce une "opération massive et continue" de l'armée américaine en Iran

>> Netanyahou déclare que les frappes contre l'Iran "se poursuivront aussi longtemps que nécessaire"

Photo : AFp.VNA.CVN

"Nous pensons que cette information est exacte", a déclaré M. Trump dans une interview accordée à NBC News.

Cependant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a démenti ces informations, déclarant à ABC News dans une interview que M. Khamenei et le président iranien Massoud Pezeshkian étaient "sains et saufs".

Dans l'entretien accordé à NBC News, M. Trump a déclaré à propos des dirigeants iraniens : "La plupart des gens qui prennent toutes les décisions sont morts".

Le président américain a également déclaré dans un entretien à ABC News que la Maison Blanche estimait que "beaucoup" de personnes parmi les dirigeants iraniens ont été tuées dans les frappes.

"Beaucoup l'ont été, oui. Nous ne savons pas tout, mais une grande partie l'ont été. Cela a été une frappe très puissante", a déclaré M. Trump par téléphone à ABC News, ajoutant que l'attaque contre l'Iran se déroulait "très bien".

Interrogé sur la durée de la campagne militaire, Trump a répondu : "Aussi longtemps que nous le souhaitons, en fait. Mais elle a déjà causé tellement de dégâts. C'est comme si... ils étaient pratiquement incapables d'agir, aussi longtemps que nous le souhaitons.

Xinhua/VNA/CVN