Zelensky se dit prêt à rencontrer Poutine lors d'un sommet trilatéral

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé samedi 28 février sa volonté de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un sommet trilatéral avec les États-Unis, avertissant que le conflit pourrait s'éterniser sans de telles discussions.

Photo : CTV/CVN

Il y aura une chance de se rencontrer dans les six prochains mois si M. Poutine est prêt à participer à une réunion trilatérale entre les dirigeants de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie, a-t-il ainsi dit dans une interview accordée à la chaîne Sky News.

Mais M. Zelensky a rejeté toute possibilité de tenir ces pourparlers à Moscou ou au Bélarus.

Durant l'interview, le dirigeant ukrainien a souligné qu'il existait une fenêtre d'opportunité pour parvenir à la paix avec la Russie d'ici les élections de mi-mandat américaines prévues en novembre. "Si la paix est possible, nous disposerons de cette fenêtre; nous l'avons maintenant", a-t-il estimé.

Plus tôt cette semaine, M. Zelensky avait annoncé que la prochaine session de pourparlers trilatéraux entre les trois parties devrait avoir lieu début mars. La dernière en date s'est achevée à Genève le 18 février sans avancée majeure sur les questions clés.

Xinhua /VNA/CVN