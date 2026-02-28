Les États-Unis confrontés à une "décision importante" concernant l'Iran, selon Trump

Les États-Unis sont confrontés à "une décision importante à prendre" concernant l'Iran, a déclaré vendredi 28 février le président américain Donald Trump.

>> L'Iran déclare qu'il considérera toute attaque américaine comme un "acte d'agression"

>> La troisième session de pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis débute à Genève

>> Le chef de l'ONU salue la poursuite des pourparlers indirects Iran - États-Unis

>> Israël annonce avoir lancé une "frappe préventive" sur l'Iran

Photo : CTV/CVN

"Nous avons une décision importante à prendre" quant à l'opportunité d'attaquer l'Iran et ce choix n'est "pas facile", a-t-il dit lors d'un événement au Texas.

Tout accord avec l'Iran doit respecter les conditions fixées par Washington, a martelé M. Trump.

"Ils veulent conclure un accord, mais il faut que ce soit un accord significatif", a-t-il poursuivi. "Je préfère privilégier la voie pacifique. Mais ce sont des gens très difficiles".

Un peu plus tôt vendredi 28 février, M. Trump avait déclaré à des journalistes qu'il n'était "pas satisfait" de la façon dont se déroulaient les négociations sur le programme nucléaire iranien, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive concernant d'éventuelles opérations militaires contre l'Iran.

"Je préférerais ne pas recourir "aux forces américaines, "mais parfois, c'est nécessaire", avait-il ajouté.

L'administration Trump a intensifié ses déploiements militaires au Moyen-Orient, envoyant des escadrons de chasseurs supplémentaires et positionnant deux groupes aéronavals dans la région. Le porte-avions Gerald R. Ford est arrivé vendredi au large des côtes israéliennes, rejoignant l'Abraham Lincoln, qui opère en mer d'Oman depuis fin janvier.

Téhéran a averti que toute frappe entraînerait des représailles contre les bases militaires américaines dans tout le Moyen-Orient.

De nouvelles discussions techniques entre les États-Unis et l'Iran sont prévues lundi 2 mars à Vienne.

Xinhua/VNA/CVN