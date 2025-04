L’architecture responsable et la planification urbaine pour un avenir plus durable

Build to Last 2025 , la 3 e édition de ce forum, s’est tenue jeudi 3 avril dans la mégapole du Sud. L'événement a réuni de nombreux experts internationaux ainsi que des entreprises spécialisées dans la construction durable et la transition énergétique verte.

L’événement s’inscrit dans le cadre du Comité de construction de la Chambre française de Commerce et d’Industrie au Vietnam (CCIFV) et de l’initiative de l’ambassadeur français Olivier Brochet, qui a désigné 2025 comme l’année de “l’innovation partagée”.

De l’avis des experts, la filière de construction du Vietnam est en plein essor dans la région Asie-Pacifique. Alors que le pays vise la neutralité carbone d'ici 2050, la recherche de solutions d’avenir pour innover et assurer une croissance durable est devenue cruciale pour le Vietnam.

Deux panels de discussion ont été abordés, concernant “la construction durable et les infrastructures prêtes pour l'avenir” et “les centres technologiques et de données pour un avenir plus intelligent”. Le forum vise à donner un aperçu sur la conception des infrastructures résilientes pour relever les défis climatiques, des solutions intégrées de bas carbone et durables dans la construction, l’accélération de la transition numérique et énergétique du secteur, ainsi que le développement des écosystèmes industriels responsables et performants.

S’exprimant lors du forum, Thibaut Giroux, président de la CCIFV, a déclaré que le forum permet d’explorer et de participer aux solutions de l’avenir de la construction du Vietnam, une filière qui se développe rapidement, en créant des voies et des opportunités pour l’innovation. “L’industrie de la construction du Vietnam est devenue l’un des moteurs principaux de l’économie. En 2024, ce secteur a connu une croissance de près de 8%, contribuant à plus de 28 milliards de dollars au PIB du Vietnam”, a souligné le président de la CCIFV.

Selon le président de la CCIFV, en 2025, le Vietnam ambitionne de viser une croissance économique de 8%. Cette croissance sera largement soutenue par des investissements dans les infrastructures, en particulier les transports, les énergies renouvelables et les projets urbains intelligents. “À ce jour, plus de 1.800 projets actifs d’IDE soutiennent le Vietnam en matière de construction. Nous voulons voir plus d'entreprises françaises et un rôle plus fort des entreprises françaises dans ce secteur dans les années à venir”, a insisté Thibaut Giroux.

Nécessité des réponses collectives pour des issues majeures

Olivier Brochet, ambassadeur français, a estimé que dans un pays en forte croissance, les opportunités et les défis uniques sont considérables. En 2024, le Vietnam a enregistré la croissance la plus dynamique de toute la région ASEAN et il entend accélérer encore au cours des prochaines années. Cette dynamique s'accompagne d'une forte urbanisation, de besoins énergétiques croissants et, bien sûr, de défis environnementaux considérables.

Le changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des enjeux majeurs qui nécessitent une réponse collective. Figurant parmi les pays non insulaires les plus vulnérables au changement climatique, le Vietnam - et en particulier Hô Chi Minh-Ville et le bassin du Mékong - est déjà confronté aux conséquences de ces phénomènes, notamment les inondations, l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes, comme l'a rappelé Yagi.

Le diplomate français a rappelé que la France est dépositaire de l'Accord de Paris sur le climat et qu’elle salue les engagements pris et réitérés lors de la COP par le Vietnam pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La France est également cosignataire avec le Vietnam du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), signé à Paris en juillet 2023, qui établit un principe de solidarité entre pays riches et pays moins développés, afin que ces derniers n'aient pas à choisir entre développement économique et social et lutte contre le changement climatique. L'engagement de longue date de la France face aux défis environnementaux du Vietnam est renforcé par le partenariat stratégique global entre les deux pays. L’objectif principal est de réduire le coût collectif de l'adaptation.

“Nous sommes donc pleinement engagés à soutenir la transition énergétique du Vietnam à travers le JET (Partenariat pour une transition énergétique juste) auquel la France a annoncé une contribution de 525 millions de dollars sur 3 à 5 ans. Malheureusement, un partenaire majeur tourne le dos à cet engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, mais la France et ses autres partenaires du JET restent pleinement mobilisés. L’Agence française de développement (AFD) est déjà à pied d'œuvre sur des projets concrets dans ce domaine, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. Et de nombreux projets d’entreprises françaises contribuent également à décarboner le mix énergétique du Vietnam”, a souligné l’ambassadeur français.

Selon l’ambassadeur français, à l'échelle mondiale, la construction est également l'un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. En France, selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le secteur du bâtiment représente 23% des émissions nationales. Une architecture et un urbanisme responsables sont des leviers essentiels pour un avenir plus durable. Il ne s'agit pas simplement de construire des infrastructures modernes pour loger des familles, des entreprises ou des données, mais de réfléchir à la manière dont ces structures interagiront avec leur environnement, en minimisant leur empreinte écologique tout en répondant aux besoins des générations présentes et futures. Build to Last se veut un forum de débat sur ces questions, de diffusion des bonnes pratiques et de promotion des meilleures solutions technologiques pour y parvenir. À ce titre, il constitue un maillon essentiel de l'action française au Vietnam.

Lors du forum, de nombreux intervenants des groupes et entreprises tels que Willmotte et Associates, Schneider Electric, Aden, Artelia, Assa Abloy, entre autres, ont présenté leurs expériences et partagé des solutions innovantes dans la construction, la technologie numérique pour la construction verte, ainsi que le design, la construction et l’opération des zones industrielles vertes, des installations à bilan carbone nul, la planification urbaine et des projets architecturaux contemporains alliant patrimoine et innovation moderne.

