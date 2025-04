Dà Nang lance des vols directs vers le Kazakhstan et les pays de la CEI

>> Vietnam Airlines lance une ligne aérienne directe entre Bangkok et Dà Nang

>> L'Asia Golf Tourism Convention 2025 s’est ouvert à Dà Nang

>> Dà Nang coopère avec la ville de Pyeongtaek dans les semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Selon le plan, les agences de voyages exploiteront, d'avril à octobre 2025, des vols Kazakhstan - Dà Nang avec une fréquence de quatre vols hebdomadaire. Plus précisément, il y aura deux vols d'Almaty à Dà Nang les mardis et vendredis et deux autres d'Astana à Dà Nang, les mercredis et samedis.

La directrice du Service du tourisme de Dà Nang, Truong Thi Hông Hanh, a déclaré que l'ouverture de la ligne aérienne Almaty - Dà Nang marquait une étape importante dans la connexion du tourisme de Dà Nang avec le marché du Kazakhstan en particulier et la Communauté des États indépendants (CEI) en général, ce qui contribuera à attirer des touristes de ces nouveaux marchés potentiels vers Dà Nang et le Centre.

Le soir du 2 avril, Dà Nang va accueillir le vol numéroté 8M-454 de l’agence Myanmar Airways International, au départ de Yangon (Myanmar) amenant près de 120 passagers pour visiter et découvrir les services touristiques de la ville côtière vietnamienne.

La ligne Yangon - Dà Nang est exploitée par Myanmar Airways International avec une fréquence de deux vols par semaine les mercredis et samedis, utilisant des avions Embraer E190-6J92Y-1.

La nouvelle ligne aérienne de Yangon à Dà Nang a porté à huit le nombre des pays d'Asie du Sud-Est ayant des vols directs vers Dà Nang (Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour, Cambodge, Laos, Indonésie et Myanmar) et à 16 le nombre total de routes internationales vers Dà Nang.

VNA/CVN