Bên Tre lance un programme d'aide au logement pour les travailleurs pauvres

Lors de la cérémonie organisée dans la commune de Son Phu, district de Giông Trôm, la Fédération a dévoilé son soutien à neuf nouveaux logements, pour un investissement total de 540 millions de dôngs (plus de 21.000 dollars).

Photo : VNA/CVN

Ces logements sont plus que de simples structures, ils sont une bouée de sauvetage pour les travailleurs en quête de stabilité et d'une issue à la pauvreté.

Le président de la Fédération, Nguyên Phuc Linh, a souligné l'importance de ce programme visant à éliminer les logements temporaires et vétustes, affirmant qu'il témoigne de l'attention que le Parti, l'État, la localité, la Fédération des travailleurs et la société tout entière portent aux syndicalistes et aux travailleurs en difficulté de logement.

Au-delà du logement, la fédération a soutenu plus de 500 travailleurs grâce à un programme de prêts conccessionnels, d'un montant total de plus de 10 milliards de dôngs. Elle s'engage à étendre cette initiative afin d'offrir aux travailleurs davantage de possibilités d'échapper à la pauvreté.

VNA/CVN