Le Vietnam et la Chine promeuvent leur coopération dans les transports

>> Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung en visite de travail à Shenzhen

>> Le Vietnam renforce sa coopération en matière d'audit avec la ville chinoise de Chongqing

>> Le Vietnam renforce sa coopération avec le Guangdong

Le ministre Trân Hông Minh a souligné la haute détermination politique du Parti et du gouvernement du Vietnam à réaliser la perception commune des deux Partis et des deux États en matière de coopération et de connexion des lignes ferroviaires des deux pays.

Photo : VNA/CVN

De fin 2023 à décembre 2024, l'ancien ministère des Transports du Vietnam (aujourd'hui ministère de la Construction), en collaboration avec la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine et l'Administration nationale chinoise de la coopération internationale pour le développement (CIDCA), ont signé six documents pour promouvoir la construction de lignes ferroviaires.

Les parties devraient signer trois autres documents : un protocole d'accord entre la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine et le ministère de la Construction du Vietnam sur la création du Comité de coopération ferroviaire Chine - Vietnam ; échange de lettres sur la planification des lignes ferroviaires à écartement standard Dong Dang - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong ; compte rendu de la réunion sur l'enquête de terrain et l'évaluation de la faisabilité du projet d'appui technique pour la préparation d'un rapport d'étude de faisabilité pour la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Les dirigeants du Parti et du gouvernement du Vietnam sont très intéressés et dirigent de près l'avancement des projets ferroviaires reliant la Chine au Vietnam et s'efforcent de démarrer le projet d'investissement ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong d'ici la fin de 2025, a indiqué le ministre Trân Hông Minh, ajoutant que le 19 février 2025, l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam avait approuvé la politique d'investissement du projet et accepté d'autoriser l'application de 18 mécanismes et politiques spéciaux et spécifiques pour mettre en œuvre le projet.

Afin de promouvoir la mise en œuvre efficace de la coopération à venir, en particulier le projet d'investissement ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, le ministre Trân Hông Minh a demandé au ministre Liu Wei de faire rapport au gouvernement chinois et de consulter les autorités compétentes pour mener à bien prochainement des tâches importantes.

Les deux parties ont également proposé des contenus visant à promouvoir et à faciliter le transport routier international à travers les trois pays que sont la Chine, le Vietnam et le Cambodge. Les deux parties se préparent à finaliser les procédures pour pouvoir signer trois documents : Accord et Protocole sur la construction d'ouvrages de circulation routière au poste frontière de Thanh Thuy (Hà Giang, Vietnam) - Tianbao (Yunnan, Chine) ; Protocole d'accord sur la coopération routière entre le ministère de la Construction du Vietnam et le ministère des Transports de Chine en avril 2025.

Les deux ministres se sont réjouis des nouveaux progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces coopérations, notamment du lancement du projet de pont sur la frontière du fleuve Rouge entre Bat Xat (Lào Cai, Vietnam) et Beishan (Yunnan, Chine) fin mars 2025.

Le ministre chinois des Transports a hautement apprécié la coopération pratique et efficace entre les deux pays dans le domaine des transports ces derniers temps.

À l’issue de leur entretien, les deux parties ont convenu de discuter activement et de renforcer la coopération étroite entre les deux ministères dans les temps à venir, dans l'esprit d'un partenariat stratégique global, favorisant la construction de la communauté d’avenir partagé de portée stratégique Chine - Vietnam.

VNA/CVN