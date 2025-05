À Riyad, Donald Trump lève les sanctions contre la Syrie et fait le plein de gros contrats

Le président américain Donald Trump a obtenu mardi 13 mai à Riyad un engagement d'investissement de 600 milliards de dollars américains de la part de l'Arabie saoudite, et a promis de lever les sanctions visant la Syrie.

>> Trump évoque des progrès considérables aux négociations en Arabie saoudite

>> Les États-Unis annoncent réduire de moitié leurs effectifs militaires en Syrie

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué de la Maison Blanche, cet engagement d'investissement implique des accords dans divers secteurs, dont notamment "la sécurité énergétique, l'industrie de la défense, le leadership technologique et l'accès aux infrastructures mondiales et aux minéraux essentiels".

Parmi ces accords figure "le plus important contrat de vente de matériel de défense de l'histoire - près de 142 milliards de dollars", a précisé le communiqué.

Dans le cadre de cet accord de défense, les États-Unis fourniront à l'Arabie saoudite "des équipements et des services de combat de pointe provenant de plus d'une dizaine d'entreprises de défense américaines".

"Cet accord, qui s'appuie sur les systèmes et l'expertise des États-Unis, représente un important investissement dans la défense et la sécurité régionale de l'Arabie saoudite", a ajouté le communiqué.

S'exprimant un peu plus tard lors d'un forum sur les investissements, le président américain a également annoncé la levée des sanctions contre la Syrie. "J'ordonnerai la levée des sanctions contre la Syrie afin de lui donner une chance", a-t-il affirmé, soulignant que les États-Unis avaient déjà pris les premières mesures en vue de normaliser leurs relations avec Damas.

Saluant les liens des États-Unis avec l'Arabie saoudite, M. Trump a espéré que le royaume adhèrerait aux Accords d'Abraham. Ces accords, négociés par les États-Unis durant le premier mandat de Donald Trump, visaient à normaliser les relations entre Israël et les pays arabes.

Les efforts américains en vue de promouvoir une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes ont cependant tourné court en raison du soutien de Washington à l'offensive militaire israélienne à Gaza, qui a tué plus de 52.900 Palestiniens depuis octobre 2023 et suscité de nombreuses critiques dans la région.

Concernant d'éventuels pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, M. Trump a annoncé que le secrétaire d'État Marco Rubio se rendrait en Turquie plus tard dans la semaine pour participer aux négociations.

Donald Trump effectue de mardi 13 mai à vendredi 16 mai une visite de quatre jours au Moyen-Orient, dans ce qui constitue sa première visite importante à l'étranger depuis sa prise de fonctions en janvier. L'Arabie saoudite est la première étape de sa tournée, qui comprendra également le Qatar et les Émirats arabes unis.

AFP-Xinhua/VNA/CVN