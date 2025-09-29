Lào Cai a son nouveau secrétaire du Comité du Parti provincial

Le premier Congrès du Comité du Parti de la province de Lào Cai, pour le mandat 2025-2030, a débuté ce lundi 29 septembre, réunissant 440 délégués représentant plus de 119.000 membres du Parti. Cet événement marque un tournant historique, étant le premier Congrès depuis la fusion des anciennes provinces de Lào Cai et de Yên Bai, symbolisant la volonté, la confiance et l'aspiration des 1,7 million d'habitants de la province.

À l'ouverture du Congrès, le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial de Lao Cai, Trinh Xuân Truong, a souligné les réalisations notables du mandat 2020-2025.

Malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et défis, les Comités du Parti, les autorités et les populations des deux provinces de Lào Cai et de Yên Bai ont su maximiser leurs ressources internes, mobiliser et exploiter de manière proactive et flexible toutes les ressources pour développer l'économie-société, consolider la défense-sécurité, renforcer et élargir les relations extérieures, et construire une région ayant obtenu de nombreux succès importants dans tous les domaines.

Avec la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Créativité - Développement", l’organisation du Parti, les autorités et les populations de la province de Lào Cai sont déterminés à réaliser l'objectif de "Construire un Parti et un système politique propres, solides et complets ; créer une avancée décisive pour faire de la province de Lào Cai un pôle de croissance, un centre de connexion commerciale économique internationale, se développant de manière verte, harmonieuse, authentique et heureuse".

Au cours de la séance d'ouverture, Phan Thang An, chef adjoint de la Commission centrale d'organisation du Parti, a annoncé les décisions du Politburo concernant la nomination du secrétaire et des secrétaires adjoints de l’organsiation du Parti de Lào Cai pour le mandat 2025-2030…

Le Politburo a décidé de transférer et de nommer Trinh Viêt Hùng, secrétaire du Comité provincial du Parti de Lào Cai pour le mandat 2025-2030, en remplacement de Trinh Xuân Truong, désormais affecté à la Commission centrale de l’organisation du Parti et au secrétaire du Comité du Parti de la province de Thai Nguyên pour le mandat 2025-2030.

Trinh Viêt Hùng, âgé de 48 ans, originaire de Hai Duong, est membre suppléant du Comité central du Parti du XIIIe mandat. En juillet 2024, il a été élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyên. En juin 2025, après la fusion de Thai Nguyên et de Bac Kan, le Politburo l’a nommé pour continuer à exercer les fonctions de secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyên.

Le Comité du Parti de la province de Lào Cai du premier mandat (2025-2030) est composé de 65 membres. Les secrétaires adjoints du Comité provincial du Parti sont Hoàng Giang, Trân Huy Tuân, Nguyên Tuân Anh et Giang Thi Dung.

Le rapport politique de la province de Lao Cai présenté au Congrès montre que l'économie locale continue de croître et de prospérer. Le taux de croissance moyen du GRDP pour la période 2020-2025 a atteint 6,92 % par an ; la taille de l'économie a atteint près de 143 billions de dôngs, soit 1,63 fois plus qu'en 2020.

La construction de la nouvelle ruralité de la province a obtenu des résultats importants ; après la fusion, Lào Cai compte 37 communes sur 89 ayant atteint le statut de nouvelle ruralité.

Le tourisme connaît une croissance spectaculaire : en 2025, la province devrait accueillir plus de 10 millions de visiteurs, et les revenus des services touristiques sont estimés à 46 455 milliards de dôngs ; le taux de réduction de la pauvreté dans la province est en moyenne de 4% par an (le taux de pauvreté restant de la province est de 5,71%).

La défense et la sécurité sont maintenues, la stabilité politique et l'ordre social sont assurés ; les relations extérieures et l'intégration internationale sont mises en œuvre efficacement.

