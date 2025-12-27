Lào Cai : neuf morts dans le renversement d'un bus transportant des passagers d'une mission caritative

Un grave accident de la route s'est produit dans la matinée du 27 décembre dans la province montagneuse de Lào Cai (Nord), faisant de nombreuses victimes.

Selon les informations communiquées par les autorités locales, le renversement d'un autocar a causé la mort de neuf personnes et fait neuf blessés.

Le drame est survenu vers 07h40 dans la commune de Phinh Hô. Le véhicule, immatriculé 29B-61406, transportait une délégation humanitaire en provenance de Hanoï. Conduit par Dô Dang Thinh (né en 1960), le bus se rendait à l'école maternelle Hoa Mi, située dans le village de Tà Ghênh, commune de Phinh Hô, pour une action caritative. Arrivé au kilomètre 35 de l'axe reliant la Nationale 32 à la route provinciale 174, le véhicule a percuté la glissière de sécurité sur une cinquantaine de mètres avant de se renverser sur le flanc droit de la chaussée.

Huit passagers ont perdu la vie sur le coup, tandis qu'une neuvième victime a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital. Les autres passagers blessés ont été pris en charge par les secours, le véhicule ayant été presque entièrement détruit par la violence de l'impact.

Dès l'annonce de l'accident, les autorités provinciales de Lào Cai ont déclenché une intervention d'urgence afin de coordonner les opérations de secours. Les forces de police, l'armée et les services de santé ont été rapidement mobilisés pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident tragique.

